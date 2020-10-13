中共解放軍今起在台海軍演，蔡英文總統今天視察樂山雷達站「空軍偵蒐預警中心」表示，她有信心，各位一定會為專責反制的國軍單位取得先機，成功抵禦來自空中的威脅。「國家空防就要交給各位了」。

蔡英文今天前往視察「空軍偵蒐預警中心」及「空軍防空連」致詞表示，從山上到海邊的單位她都會去，今天來到山上，看看空軍偵蒐預警中心弟兄姐妹，她選擇一路坐車上來，就是為了要體驗的大家的日常。

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她說，從山下到山下，車程就要兩小時，路途遙遠，山路很崎嶇，「想到各位輪休往返總是要經歷這樣的車程，很不容易，高山氣溫變化大，物資運補成本也很高，大家都辛苦了」。

她感謝大家，在這座高山上當空防的眼睛，從台灣看到世界，從世界看到外太空，默默守護國家安全。身為三軍統帥，她除了代表國人幫大家打氣，也要讓所有國人了解，有一群弟兄、姊妹在高山上全天後堅守崗位，承擔起偵蒐預警的重要任務。

蔡英文表示，她實際了解大家工作內容，知道大家在短時間內確實掌握飛彈軌跡，並迅速應變的專業能力，非常值得肯定。透過簡報她也了解，最近幾次周邊國家在試射飛彈火箭，空軍偵蒐預警中心都能在第一時間確實偵獲。

蔡英文強調，她有信心，各位一定會為專責反制的國軍單位取得先機，成功抵禦來自空中的威脅。尤其長程飛彈的預警，更是國防任務的重中之重，「國家空防就要交給各位了」。

(中時 )