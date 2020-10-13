吃「蚓激酶」可清血脂？專家：勿信偏方 15:502020/10/13 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 食藥署說，沒根據的傳言，不要隨便輕易相信，身體不適應適時就醫並遵醫囑治療。圖／本報系資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳說吃「蚓激酶」可以清除血脂、血栓，究竟是真的嗎？食藥署表示，由於國人健康意識的提升，對於食品保健相關議題更加重視。坊間流傳「蚓激酶可以清除血脂、血栓」的訊息，內容沒有相關科學論述依據及作用機轉，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。 食藥署提醒，民眾應該保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。 (工商 ) #激酶 #食藥署 #血脂 #傳言 #隨便 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空腹運動瘦比較快？專家揭高燃脂的真相 15:562020/10/11 生活 生酮飲食減肥為何失敗？專家：前期吃了3種地雷食物 12:332020/10/09 生活 月經來喝紅豆湯補血？ 都吃錯了！這些食物才真的補 08:582020/10/11 生活 川普痊癒了？白宮御醫公布最新病毒檢測結果 09:532020/10/11 國際 胖子必看！內臟脂肪比體重更恐怖 營養師教8招減脂 08:122020/10/08 生活 蘆薈藏有肝腎毒性 6種人要小心！專家曝3招自保 22:512020/10/12 生活 「賣相好利潤高」 國小營養午餐竟為萊豬背書 11:112020/10/07 生活 國家隊又出包？雙北實名制口罩少一層 食藥署受理退貨 17:002020/10/08 生活 兩岸一家人》看《八佰》深刻體會戰爭的殘酷 16:182020/10/08 徵文 看《八佰》深刻體會戰爭的殘酷 04:102020/10/09 兩岸藝文 財經熱門新聞 陸廠7奈米晶片來了 竟犯了跟華為一樣大敗筆 - 財經 美中對抗誰勝出？ 避險大師：時間是站在大陸這邊的 - 財經 《光電股》聯合再生潘文輝：Q3樂觀、Q4看好 - 財經 - 時報資訊 運將剋星 自動駕駛計程車來了 - 產業財經 - 旺報 迎戰老美 華為沒死！ 任正非喊話：只要做好兩件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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