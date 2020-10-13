傳說吃「蚓激酶」可以清除血脂、血栓，究竟是真的嗎？食藥署表示，由於國人健康意識的提升，對於食品保健相關議題更加重視。坊間流傳「蚓激酶可以清除血脂、血栓」的訊息，內容沒有相關科學論述依據及作用機轉，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

食藥署提醒，民眾應該保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

(工商 )