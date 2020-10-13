「金曲歌后」魏如萱出道多年，憑著《香格里拉》、《你啊你啊》等多首經典歌曲走紅，不時與網友在網路上互動的她，近日貼出一張外木山沙灘滿是垃圾的照片，讓第一次帶兒子去海邊的她直呼：「好丟臉」。

魏如萱在IG貼出海灘上垃圾堆積如山的照片，表示上次到海邊時，是去日本拍攝《一萬個不回頭的方法》MV，事隔多時因為太想念海浪的聲音，加上兒子路易還沒去過海邊，便決定來一趟海邊之旅，豈料抵達基隆外木山沙灘時，竟看到遍地都是垃圾的髒亂畫面，就連海浪帶上岸的都是大大小小垃圾，讓她坦言看了相當難過。

而帶兒子第一次去海邊，就讓他留下不好的印象，也讓魏如萱無奈表示：「看到的這樣的畫面，讓身為大人的我，覺得好丟臉⋯下次我想去淨灘」，接著也呼籲所有人：「請大家不要亂丟垃圾」。

對此網友也紛紛留言：「就算沒有亂丟垃圾，垃圾還是很有可能會流到海中，所以還是要從源頭減少垃圾量」、「真的需要從自身生活做起，淨灘是永遠淨不完的」、「希望留給下一代的海灘是乾淨的」。

(中時新聞網)