上月中旬淡水地區出現Robinson-R22直升機違法起降，引發飛安疑慮與社會關注，交通部民用航空局掌握對象後，警方查扣機具並約談駕駛到案。民航局表示，針對違法的直昇機與超輕型載具，初步清查出10處場地、20餘機，已發函警方協助監控，一有違法活動立即蒐證，由民航局移送檢方偵辦。

民航局飛航標準組長林俊良說，法令並未限制R22機型進口，但國內目前並無合法申請的R22直昇機。而全台目前沒有合法申請、但有違法活動紀錄的直昇機有6、7架，停放地點掌握有5處，除了R22可能還有CH7機型，民航局均已掌握這些航空器放置地點。

超輕載具則是另一飛安威脅，林俊良指出，目前全台有5處合法起降場地，檢驗合格的航空器有62架，目前仍有效的合格操作證有229張，已經核定的合法活動空域則有10處。

而根據民航局清查，全台約有10處違規場地，不合格的航空器估計約20架左右。林俊良說，對這些違規場地與機具，民航局同樣已發函警政署、各縣市政府與警方，請警方協助監控，即時掌握非法活動，也請地方政府協助拆除違規場地與建物。

(中時 )