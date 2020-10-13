楊鎮浯期待未來2縣在農業方面有更多交流，做到特產互通有無，一起合作行銷。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯與雲林縣長張麗善今（13）日以跨海視訊方式，直播推銷雲林縣頂級烏龍品種香蕉，期待協力打開金門地區的團購市場，為面臨產銷失衡難關的台灣「蕉」情，打開一條可行的通路。

縣府建設處長文水成說明，雲林縣生產的烏龍品種香蕉，原外銷日本年總量可達600公噸，每箱15公斤外銷價約新台幣550至600元間，好品質相當受到歡迎。今年台灣中南部各地的香蕉盛產，卻因新冠肺炎疫情影響而出現產銷失衡，影響蕉農的實際收入。雲林縣政府日前特派農業處長魏勝德跨海來訪，研議合作推銷的可行性。

在雲林、金門縣府的牽線下，金門縣農會協助網路團購，首櫃480箱共7200公斤將於15日運抵金門，2縣首長選在封櫃上船的今天，透過跨海視訊直播推銷，希望雲林優質香蕉在外島金門也打開一條通路。

縣府指出，此次合作為避免過度衝擊地區水果市場，經與縣農會評估採用限量採購，後續將由縣農會以團購方式鼓勵地區各級機關及民眾訂購（金門縣農會超市電話：082-372847）。

楊鎮浯縣長表示，金門酒廠與雲林縣斗南鎮農會契作新品種高粱「臺南7號」、「臺南8號」，縣府在9月25日組團實地訪問，2縣先前因為契作高粱結緣，今日又因香蕉加深兩縣的好「蕉」情，未來希望在農業方面有更多交流，做到特產互通有無，一起合作行銷。

(中時 )