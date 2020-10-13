王男遭頭虎蜂叮咬休克，消防人員從溪谷抬出送醫急救。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

5名男子11日深夜到北埔鄉南坑村溪谷捉蝦，其中年約60歲的王男，著簡單的防蜂裝備要取樹上的虎頭蜂窩，遭虎頭蜂叮咬致休克倒地，消防局據報派北埔分隊前往現場救援，花了1個多小時將王男從溪谷抬到路邊，送台大竹東分院急救仍告不治。

消防局指出，11日深夜10時23分許，接獲北埔鄉南坑村大南坑8鄰11號發生蜂螫案件，報案人表示有一民眾被蜂螫傷，目前身上有大量黑腹虎頭蜂盤旋。

消防局派遣北埔分隊91車及41車攜帶捕蜂裝前往搶救，深夜11時30分回報患者人在溪谷，呈現OHCA狀態，尚需要4名人力著捕蜂裝合力將患者抬至地面後上救護車，

竹東41及峨眉41共2車5人隨後前往支援，到12日凌晨零時52分，才將被虎頭蜂叮咬的王姓男子抬至地面，王男當時已無生命徵象，發現他的頭部和雙手，被虎頭蜂攻擊叮咬有10多處傷口，造成過敏性休克，急送台大竹東醫院急救仍告不治

消防局救難人員表示，王男是和另4名是到南坑村溪谷捉蝦，王男則著很簡單的防蜂裝備，要去取樹上的虎頭蜂窩，應該是驚動到虎頭蜂，加上不是專業的防護衣，虎頭蜂就朝頭部和雙手攻擊叮咬，致發生此件意外。

檢警相驗後初步研判，王男可能是被虎頭蜂叮咬造成過敏性休克，確實死因將進一步調查釐清。

(中時 )