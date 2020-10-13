在安永諮議服務公司擔任資深經理的林瑜昌，離職後被安永公司發現下載帶走公司的客戶資源整合系統及相關檔案，安永提告林瑜昌違反《營業祕密法》，台北地檢署13日指揮調查局台北市調處，兵分3路搜索林的住處及其新工作的辦公座位，稍晚將移送北檢複訊。

據人力銀行網站揭露，安永諮議服務股份有限公司與安永聯合會計師事務所都屬於安永集團，安永諮議的主要業務是為企業打造優化執行策略，包括人工智能、網路安全等，都是安永的業務；公司介紹宣示「藉由擁抱多元化觀點以及接觸多重專業、背景以及經驗的專家，能藉由良好的互動而促使提出好的省察問題。整合多方觀點能提供您新的見解，協助實現企業目標，使企業能創新營運」。

安永去年向檢調提告指出，林瑜昌本是安永資深經理，2018年9月離職轉任同業競爭公司，安永卻由公司伺服器的軌跡紀錄發現，林瑜昌離職前大量下載公司的上千筆檔案，包括安永公司非常重要的「客戶資源整合系統計畫專案」，這套系統主要是配合客戶需求導入及客戶資訊環境及流程，協助客戶做參數設定，以符合客戶需求，價值破千萬元。

不過，檢調目前掌握事證顯示，林瑜昌下載老東家的營業祕密檔案，並沒有被轉任的新東家使用，屬林的個人行為，檢調將深入追查林竊取安永公司系統的動機，及是否還有共犯，全案朝違反營業祕密法第13之1條第一項第2款的知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏罪偵辦。

(中時 )