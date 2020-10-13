投資人對新冠肺炎在本土的死灰復燃感到厭倦，拋棄風險偏好，韓股終止連續八個交易日上漲。

周二南韓KOSPI指數小跌0.58點或-0.02%，為2403.15點。韓股今日開盤不久一路低走，中國經濟數據顯示復甦，尾盤拉起收復部分失土。

南韓今日新報102名新冠確診數，終止多日逼近個位數的確診數，再次飆破三位數。南韓周一新報98名，周日新報58名。

由於懼怕疫情再次對經濟的損害，在今晨疾病管制中心發布消息後，投資信心遭受打擊，韓股應聲下挫。南韓Kiwoom證券指出，新冠確診飆破100名，投資人似乎被嚇到，進入「拋售」模式；中午主要為機構投資人獲利了結，令韓股跌深。

蘋果iPhone新品發表在即，主要供應商三星電子上漲0.83%，報6.09萬韓元；SK海力士大漲3.16%，報8.82萬韓元。

嬌生停止新冠疫苗試驗。三星生物製藥上漲0.56%，報72.3萬韓元。

現代汽車在新加坡電動車工廠動工，市場反應平淡。現代汽車小跌0.56%。

外資逆勢淨買入2090億韓元，為最大買家。機構投資人和散戶則賣超分別達1720億韓元及330億韓元。

韓元下挫，1147.1韓元兌一美元。

(時報資訊)