中國醫藥大學新竹附設醫院與新竹攻城獅職業籃球隊簽屬合作備忘錄，守護運動員的健康。（莊旻靜攝）

台灣職籃新聯盟P.League＋熱身賽即將於17、18日登場，主場在新竹縣體育館的新竹攻城獅籃球隊，13日與中國醫藥大學新竹附設醫院簽屬合作備忘錄，由院長陳自諒整合骨科、復健科、急診科等，為選手建立健康檔案，未來也將於體育館設置運動員健康管理站，為球員的身體狀況把關。

陳自諒表示，院方整合院方骨科、復健科、急診科、中醫科、營養科、心理師及其他專科醫師醫療服務，提供高階健康檢查，也為每位選手建立健康檔案，了解個別狀況，一旦受傷或須要就醫時，即可無縫接軌、接手治療，從體檢、療傷到復健，照顧運動員身心。

院方除了建立健康檔案之外，也協助在體育館設置運動員健康管理站，無論在熱身賽、例行賽，都有醫師進駐協助球員，包含醫療，或是設置躺床、擔架、輪椅以及相關醫療處置的工作車。

新竹攻城獅總經理高景炎表示，職業運動籃球隊除了在場上表現、需要多元行銷外，球員的身體健康、運動防護及保健等，更是不可或缺，相信有中醫大新竹附設醫醫院醫護人員把關球員的身體，選手必能以最佳姿態，在場上迎接強敵，爭取勝出。

新竹縣長楊文科及多名議員13日也見證雙方簽屬合作備忘錄，新竹攻城獅3名球星陳堅恩、林力仁與田浩也代表出席，並在籃球上簽名，見證此次合作，也感謝院方提供醫療協助。楊文科也表示，新竹攻城獅籃球隊醫療合作，也開啟新竹地區職業運動結合專業醫療照護合作的模式，期望能提供實質協助，創造雙贏的合作。

(中時 )