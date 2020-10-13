台灣職籃新聯盟P.League＋熱身賽即將於17、18日登場，主場在新竹縣體育館的新竹攻城獅籃球隊，13日與中國醫藥大學新竹附設醫院簽屬合作備忘錄，由院長陳自諒整合骨科、復健科、急診科等，為選手建立健康檔案，未來也將於體育館設置運動員健康管理站，為球員的身體狀況把關。
陳自諒表示，院方整合院方骨科、復健科、急診科、中醫科、營養科、心理師及其他專科醫師醫療服務，提供高階健康檢查，也為每位選手建立健康檔案，了解個別狀況，一旦受傷或須要就醫時，即可無縫接軌、接手治療，從體檢、療傷到復健，照顧運動員身心。
院方除了建立健康檔案之外，也協助在體育館設置運動員健康管理站，無論在熱身賽、例行賽，都有醫師進駐協助球員，包含醫療，或是設置躺床、擔架、輪椅以及相關醫療處置的工作車。
新竹攻城獅總經理高景炎表示，職業運動籃球隊除了在場上表現、需要多元行銷外，球員的身體健康、運動防護及保健等，更是不可或缺，相信有中醫大新竹附設醫醫院醫護人員把關球員的身體，選手必能以最佳姿態，在場上迎接強敵，爭取勝出。
新竹縣長楊文科及多名議員13日也見證雙方簽屬合作備忘錄，新竹攻城獅3名球星陳堅恩、林力仁與田浩也代表出席，並在籃球上簽名，見證此次合作，也感謝院方提供醫療協助。楊文科也表示，新竹攻城獅籃球隊醫療合作，也開啟新竹地區職業運動結合專業醫療照護合作的模式，期望能提供實質協助，創造雙贏的合作。
(中時 )
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