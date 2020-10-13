中碳（1723）自結今年前三季稅後每股盈餘2.19元，比去年同期衰退55％，2020年9月因沒有外銷澳洲船期，且有2船雜酚油船期延後，導致單月營收也減約42.82％，不過，因第四季每個月都有外銷澳洲的船期,，而9月延後的雜酚油船期也將補回，加上經濟緩慢復甦，有利中碳產品的銷售，第四季營運可望回穩。

中碳自結9月合併稅前損益約6251萬元，累計今年前9月稅前營業利益約6.18億元，換算每股稅後盈餘（EPS）約2.19元，比去年前9月的每股稅後盈餘4.9元，年減約55％。

中碳發言人黃初凱13日表示，中碳9月單月營收約3.93億元，年減42.82％，表現不如預期，主要是因為今年9月沒有外銷澳洲船期，且有2船雜酚油船期延後，導致營收稍有影響。

黃初凱指出，由於第4季每個月都有外銷澳洲的船期，而前述雜酚油延後，也有利於第4季，加上全球經濟緩慢復甦，對於中碳產品的銷售，是有利的，因此，今年第4季會比較好，當然，如果國際原油價格，能夠成長，則更有幫助。

(工商 )