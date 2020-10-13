企業為了有效防止員工舞弊，一方面希望採取較為嚴密的科技監控措施以取得直接證據，另一方面卻也有過度侵入員工隱私空間的疑慮，而可能引發另一場違法戰爭。

台灣誠正經營暨防弊鑑識學會與普華商務法律事務所、資誠聯合會計師事務所日前合辦「企業監控與員工權益之界線」研討會。

普華（PwC）商務法律事務所合夥律師鍾元珧指出，在協助企業內部調查時，關鍵就是要不讓企業負責人面臨侵害隱私的法律責任風險的情況下，搜集到適當的證據資料，達成企業進行內部調查的目的。

台灣企業目前比較常用的監控方法，主要是電子郵件監控、電腦檔案檢查以及電腦活動側錄，台灣法院目前對於這些方法的合法性，態度也還算明確。只是，隨著科技的進展，企業與員工的手段、配備勢必也都會「升級」。

鍾元珧表示，當員工舞弊或躲避舞弊偵測的手法也「數位轉型」，企業權益受到更大的風險，自然會更加強運用科技監控措施。而企業加強科技監控措施的另一面，就是員工隱私受到影響的程度會增加；其次是打擊範圍擴大，受到影響的就不只有可能舞弊的員工，也會有優秀但敏感的員工，甚至非員工的第三人。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事張晉瑞指出，在全球資訊網路化的時代，資安破口也常常為員工舞弊所利用。對舞弊防治的有效掌握，需仰賴橫跨資訊科技、營運科技以至供應鏈上綜觀的資安治理思維。

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安強調，企業不論是將科技監控措施用於日常營運管理抑或舞弊調查，在決定採取何種手段之前，實有必要綜合評估在管理效率、隱私保護及企業形象、企業文化等方面的利益與風險，才能做出適當決策。

(工商 )