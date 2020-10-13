國立故宮博物院13日表示，這次攜手教育部國民及學前教育署與國立新竹特殊教育學校（竹特），即日起至15日於竹特活動中心舉辦「跨越障礙．觸摸美麗─風城金秋樂逍遙」身心障礙教育活動。特別以新竹當季名產「柿子」為主題，結合茶文化、動物園等在地特色，透過動畫影片、複製文物觸摸導覽、DIY柿汁刷染杯墊等方式，為竹特及鄰近學校量身打造多感官趣味站點，邀請特教生與故宮共度秋季藝文饗宴。

故宮表示，今年活動內容融合新竹在地豐富的風土人文，精心規劃多感官趣味站點：「國寶總動員」播映動畫影片及複製文物觸摸導覽，「藝想美食」展示茶文化相關器具或畫作。

故宮說，另有竹特師生們以柿子為主題設計的各類課程教案及成果。「動物大觀園」可發現新竹市立動物園及現正展出「藝想獸譜－故宮x新竹241新媒體藝術展」的動物身影，「柿汁刷染體驗」獲新竹縣柿染文化協會協助，讓體驗者親手刷染帆布杯墊上的圖案，加深對故宮文物的印象。

故宮表示，自97年起辦理「跨越障礙．觸摸美麗」院外身心障礙教育活動，合作對象以特教學校為主，迄今走訪臺灣北、中、南、東各地，服務逾5千人次。這次活動前進新竹，不僅讓身心障礙者更親近故宮，部分場次更邀請新竹高工等鄰近學校之特教生與一般生共同參與，實踐博物館文化平權及社會共融目標。

(工商 )