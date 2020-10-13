台灣毛豆以連續12年銷日冠軍之姿，被視為台灣的綠金產業。2019年外銷產值高達新台幣26.1億元。農委會高雄區農業改良場趁勝追擊，利用乾燥濃縮及微細化等加工技術，將外觀不佳、無法外銷的毛豆賦予全新價值，推出國產高機能性的毛豆植物飲產品，具有多種機能性成分、零膽固醇等優勢，預計可於5年內增加1億元產值，成為毛豆產業中用喝的「新綠金」！

高雄區農業改良場長戴順發表示，毛豆產品外銷成績非常亮麗，是業界一步一腳印的經營，也是產、官、學、研通力合作打拼得來的成果。但從田裡採收的毛豆原料中，能夠加工成冷凍毛豆符合外銷合格品者只占六成，剩餘四成外觀不佳的，縱使剝成豆仁，價格也不佳。

高雄區農改場因此推動研發乾燥濃縮及微細化等加工技術，透過真空乾燥技術完整保留著毛豆所含的豐富營養成分，成功開發成高機能性的毛豆植物飲產品。

高雄區農業改良場指出，根據臺北醫學大學的產品功效驗證及食品工業發展研究所分析30多種機能性成分，確認國產毛豆植物飲原料之動物試驗相關功效，及其關鍵成分優勢分別為高蛋白、高膳食纖維、卵磷脂、肌醇、異黃酮、葉綠素、葉酸、零膽固醇等。

目前這項產品生產技術已授權技轉予產學合作業者永昇冷凍食品公司應用販售。相較坊間較常見的機能性植物飲如黃豆及碗豆植物飲，國產毛豆植物飲獨樹一幟，且有95％以上消費者認為飲品風味很好，市場反應極佳。目前國內消費者採購通路以網路、購物台為主，預計該產品可於5年內增加1億元產值。

目前農委會積極輔導業者開發新產品及新市場，爭取外銷訂單。日前也輔導業者至日本東京參加「2019日本保健產品原料展」，搶攻日本機能性產品市場，未來更預計推進新加坡及歐美等市場，讓台灣綠金在國際持續發光。

(工商 )