新竹縣政府媒合14家企業與自主防災社區建立夥伴關係，13日簽訂防災合作意向書。（莊旻靜攝）

預防天災造成土石流，新竹縣政府13日媒合縣內14家企業與自主防災社區建立夥伴平台關係，在縣長楊文科見證下，簽訂防災合作意向書，在天災造成土石流時，即可啟動平台，由企業投入物資、設備、道路搶通等，提供社區應變及復原。

新竹縣政府統計，縣內山坡地面積約87％，共有77條土石流潛勢溪分布於9個鄉鎮，包含竹東、新埔、關西、峨眉、五峰、橫山、北埔、尖石、芎林。楊文科指出，2004年的艾利颱風造成五峰鄉土場部落嚴重災害，損失人民性命及財產，引以為鑑，因此落實「離災優於防災，防災重於救災」十分重要。

自主防災社區代表、芎林鄉華龍村長田興業表示，極端氣候造成的災害難以預測，因此自主防災社區平日也要預先演練，包含落石來襲、橋樑毀損、居民疏散等，在災害發生時，可立即應變並前往避難場所。

14家參與此平台的企業，由台星科股份有限公司擔任代表，該公司人資部副處長廖江龍表示，企業協助防災十分有意義，未來可配合平台，提供不同民生物資、設備，該公司會支援堆高機、救護、通訊裝置等設備，降低天災危害。

楊文科見證企業與自主防災社區簽訂合作意向書，他也感謝農委會水土保持局的經費及輔導，得以給予自主防災社區更多資源，也期望未來有更多企業一同加入。

(中時 )