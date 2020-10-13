全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）昨（12日）出席一場全球會議，談及美中目前各種對抗，他認為比起美國，大陸在一連串事務中掌握優勢，強調「時間是站在大陸這邊的」。

美國財經媒體報導，達里歐昨在米爾肯研究院全球會議上與《紐約時報》專欄作家托馬斯·佛里曼（Thomas Friedman）進行對談時表示，隨著各種事務的發展，時間是站在大陸那邊，而不是美國這邊。大陸不斷成長，美國新政府將面臨的困境是大陸不斷的發展成長，而且運氣不錯，可能會做得更好。

達里歐指出，在新冠肺炎大流行期間，大陸經濟反彈的速度比美國快，而陸股中的熱門公司也在大陸股市吸引了大量資金，而大陸較高的利率也意味著大陸正處於「不必印鈔」的順境。

報導指出，達里歐曾在7月於LinkedIn發出警告，美中之間的緊張情勢可能會演變成武裝衝突，並稱通常是一場經濟戰爭，然後才是一場槍戰；當月月底他又表示，美中兩國恐陷入損害美元匯率的「資本戰爭」。

達里歐本周一重申上述的看法，現年71歲的他說：「你將看到人民幣國際化，先前是刻意不朝這方向發展，因為它對美國的世界秩序構成威脅。」

(中時新聞網)