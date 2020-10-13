一名男網友於臉書社團表示，近來喜歡找房仲女業務邀約看房，兩人相約後，對方便會像女友一樣，關心自己生活大小事，至今已赴約8次，分別都是3名不同女業務，偶仍會撥電話詢問他想法，這感覺像極了情侶，並誇張透露下次想找短髮的。

臉書粉絲專頁《靠北建商2.0》，一名男網友昨（12）日投稿寫下「最近很喜歡找女業務假裝有意願買房，然後她就會帶你去看房，像女友一樣，貼心的跟你聊天，還關心你的生活大小事，9月到現在已經看了8次了，3個不同女房仲，到現在還會打來問我想的如何，然後跟我聊天，很像情侶一樣，下次想找個短髮的」。

由於這貼文實在太過奇聞，讓該版版主審核過關，並於留言區表示「抱歉人客，這篇真的太奇文了，一定要PO出來靠北」。而該名網友的行為卻也讓許多網友不解道「浪費別人的時間很有趣」、「雖然很討厭代銷滿嘴謊言的銷售方式，但是還是希望大家互相尊重」、「最好不要在房仲變成黑名單，等要買房得時候就好看了」。

留言區不少網友搞笑給原PO主建議，讓人捧腹大笑。（圖／翻攝自臉書社團《靠北建商2.0》）

另也有許多網友搞笑留言「故意經過你家讓鄰居以為你天天換女朋友」、「推測文主應該是乾爹等級」、「如果女房仲看膩了，還有車商女業務可以選擇」、「為什麼我遇到的代銷都是阿姨」；甚至有網友提供誇張的意見「下次要不要換禮儀師，只是你可能只能看一次」、「你怎麼不找葬儀社的，他們會對待你像自己的親人一樣」，令人哭笑不得。

(中時新聞網)