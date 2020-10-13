一位港籍陳姓男大生因一時忍不住小頭慾望，偷走放在停車場的女大生的安全帽，帶回宿舍手淫洩慾，隨後射精在安全帽中再放回原位，導致安全帽完全無法使用。對次，橋頭地院經審理後，依毀損罪判處拘役30天，得易科罰金。

據判決書指出，陳姓男大生就讀於南部某間私立大學，2019年11月10日深夜時，他竊走一位女大生放在校園地下停車場的一頂安全帽，並回到宿舍中DIY，看著偷來的安全帽一逞性慾，隨後射精在帽中，留下一攤白色黏稠液體後物歸原位。

女大生在發現安全帽不見的第一時間就告知保全人員，經調閱相關監視器畫面後，全案因此曝光，女大生隨即報警處理。陳男與警訊及偵查時均坦承犯行，且內容與女大生所述情節相符，法官認其犯罪屬實。

橋頭地院經審理認定，雖陳男的行為在客觀上並無毀棄與損壞等結果，然，安全帽在使用上須與頭部親密接觸，並加整個頭部包覆，依普世價值來說，安全帽內沾染他人精液後，顯然無法再次使用，因此認為已達毀損的要件。

而陳男也犯下竊盜罪、性騷擾等2罪，但皆因證據不足而難以定罪。終依毀損罪判處拘役30日，得易科罰金，以新台幣1000元折1日，緩刑2年，全案可上訴。

(中時新聞網)