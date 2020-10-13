國民黨黨名去「中國」 侯友宜：改變自己比改名字重要 16:102020/10/13 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今受訪表示，改變自己永遠比改名重要。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立法院黨團總召林為洲拋出｢中國國民黨」改名議題，提議更名為「中華民國國民黨」；新北市長侯友宜今受訪表示，國民黨現在最重要的是改變與改革，並肩作戰來跟民眾接軌，相信民眾都很清楚，｢中國國民黨」的「中國」意指「中華民國」，改變自己永遠比改名重要。 (中時 ) #國民黨 #中國 #民眾 #林為洲 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民日報海外版：中國國民黨不要自廢武功 08:572020/10/13 兩岸 交通部邀北北基3市協調 侯友宜：最期待汐東段動工 11:072020/10/13 政治 央視連爆台諜案 侯友宜：大家可以透過陸委會作判斷 11:342020/10/13 政治 重振國民黨不是靠改名 04:102020/10/13 時論廣場 國民黨杯葛蘇貞昌報告 林為洲：不道歉別想上台 12:472020/10/13 政治 基隆輕軌升級「中運量」 林右昌：跨出30年第一步 12:302020/10/13 政治 憲法看不到勞權 勞團呼籲「修憲時應讓勞動權入憲」 11:412020/10/13 生活 視察國影中心 侯蘇互動輕鬆 04:102020/10/13 地方新聞 毛澤東的辣椒政治論──從餐桌看政治（四） 14:162020/10/13 兩岸史話 北北基今談輕軌 國民黨：基隆人需要台鐵 04:102020/10/13 生活新聞 政治熱門新聞 東洋奪德國新冠疫苗代理權 台商爆：正是陳時中不買的陸製疫苗 - 政治 民進黨對陸態度轉變 學者揭背後操控影子是誰 - 政治 高雄1年多留下了什麼？李四川忘不了：2個漂亮女孩騎機車追我 - 政治 難怪高雄人不滿 網酸陳致中驗收路平方式嘆：川伯做錯了 - 政治 「風雨飄搖內外夾擊」她大驚：韓國瑜熱身了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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