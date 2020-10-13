國民黨立法院黨團總召林為洲拋出｢中國國民黨」改名議題，提議更名為「中華民國國民黨」；新北市長侯友宜今受訪表示，國民黨現在最重要的是改變與改革，並肩作戰來跟民眾接軌，相信民眾都很清楚，｢中國國民黨」的「中國」意指「中華民國」，改變自己永遠比改名重要。

(中時 )