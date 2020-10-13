最好的養生方法，就是那些最簡單、最容易學、最容易執行，又最不需要工具的方法，我最喜歡教大家的，也都是這種帥氣又精準的方法，請你喚醒自己身體裡的良醫，學四個能幫助心情沉靜下來「靜心速效好穴」，分別是「神門」、「少海」、「內關」以及「膻中」。人在江湖衝， 難免有心不由己的時候，若覺得心煩意亂、心情亂糟糟時，別忘了那啟動靜心模式的按鈕，無需向外找尋，就在自己身上。

(圖片來源/時報出版提供)

安定感首選，神門穴

求寧心安神，從心經上的穴位下手準沒錯。當睡不好、心浮浮、心煩頭痛、覺得你的心好像不知道飄去了哪裡，腳不著地、沒有根的時候，你就一手微握拳，四指握住手腕、大拇指指甲掐住的腕橫紋上凹陷處，即為神門穴的位置。左右手腕都各有一個神門穴，各掐一到三分鐘，可使心情放鬆、穩定、安靜下來。用拇指指甲垂直掐按時，會出現輕微酸麻壓痛感。

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心區部位疼痛，少海穴

少海穴也是手少陰心經上的一個穴位。心經涉及心臟的搏動與血液的運行，全身大小血管、微細血管加一加總長近十萬公里，大約可繞地球兩圈半，如果心經經氣受阻，那不管是有形的心血管，還是無形的神志，都會出現失常表現。

什麼時候按少海穴呢？當你心區部位疼痛時，少海是專門理氣通絡、消腫散結的好穴。另外還有心情不美麗、感到疲憊、暗黑情緒久久不能離去的時候，用拇指指腹按壓少海，也很有沉靜心靈、淨化紛雜情緒的效果。一樣左右手各按一到三分鐘。當你屈肘成九十度時，肘橫紋內側有一個凹下去的地方就是少海穴。

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調節自律神經，內關穴

內關穴我用得特別多，它不但是舒緩壓力、緩解過度興奮、啟動副交感神經的好穴，在養心定神上特別好用， 還有和胃、寬胸、降逆、止嘔的功效，暈船、暈機、暈車、暈酒……各種暈，都能派上用場。你從手腕橫紋上三橫指處，兩條索狀筋之間，可定位到內關穴。

如果兩條筋不明顯，你可以用力握拳，則可清楚看見掌長肌肌腱與橈側屈腕肌肌腱的線條。內關可以按壓稍微久一點，十到十五分鐘左右。我會用大拇指指腹來按，手臂比較粗壯的人，可改用大拇指節來按，能壓得比較深。

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止嘔安心定悸，膻中穴

古裝片裡面常說打通任督二脈，功夫才能突飛猛進。今天教大家的這個膻中穴呢，就是任脈上的一個重要穴位，還真的必須得「通」才行，否則人會很不舒服。它跟內關穴可以搭配著一起用，或者輪流用。在家按膻中、外出按內關。

為什麼說在家按呢？因為膻中的位置剛好在兩個乳頭間，身體前面的中線上，摸得到肋骨的話，往下數一二三四，膻中在第四肋間隙處。男生無妨，女生在外頭可能就不方便按這個位置。指腹、指節或是力道，自己決定，要有痛感比較好，按一到三分鐘，感覺胸中暢快為止。有些人按膻中會非常痛，你可以隔著衣服，或加乳液上下來回慢慢把它刮開、鬆開。這是個對女性保健尤其重要的穴位，心不能安、乳汁不足、更年期不適，都可以按。精準養生，靜心四穴神門、少海、內關、膻中這周學起來，可備不時之需。平常有空下足繡花功夫，有恆心地多多疏通疏通，健康隨「手」可得。

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醫師簡介／洛桑加參醫師 Dr. Lobsang洛桑預防醫學集團創辦人。主張「欲醫身體的病，先解心裡面的毒」。經常受邀於海內外各地傳授整合東西方醫療體系的養生知識。作品散見於各大媒體，著有《不生病的藏傳養生術》。

(中時新聞網)