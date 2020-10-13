副總統賴清德13日出席「TITAS 2020台北紡織展開幕典禮」，他期盼未來在亞洲高階製造及研發中心理念之下，政府與紡織界共同合作，讓紡織產業能走得越遠、發揮更強的實力。

新冠肺炎導致全球取消大型會展活動，賴清德指出，TITAS 2020台北紡織展是國際第一檔、實體的國際級紡織展。台北紡織展也是紡拓會用於協助業界推廣創新應用的重要平台，每一年展出的紡織品也都能夠兼顧創新、機能、環保及時尚等功能，今年更是聚焦在環保永續、機能運用、個人防護、智慧紡織及智慧製造等方面，非常精彩。

賴清德表示，在面對新冠肺炎，台塑公司提供了口罩材料、熔噴不織布或隔離衣、防護衣等原料，也看到遠東集團將從海洋所得到的廢棄物製成球衣與球鞋。他對於其中一件產品的印象非常深刻，湖人隊已使用遠東集團的產品，整場比賽打下來，衣服並不會因為汗而濕透，可見機能衣的重要。

賴清德也指出，台灣之所以有辦法舉辦第一檔實體的紡織品展覽，是因為台灣防疫成功，「防疫視同作戰」，想要贏得一場戰爭，前線作戰非常重要，後勤補給的成功也非常重要，後勤補給也就是口罩、隔離衣、防護衣等，這些都是紡織界辛苦努力所打下來的成果。在台灣面對武漢肺炎侵襲的時候，紡織界決心盡力協助政府，打贏這場武漢肺炎的防疫工作，他也要藉此表達最由衷的感謝之意。

台灣的化纖在全世界占前三名，全球機能布也約有70％來自台灣，台灣的機能衣在國際上占有一席之地，深具競爭力，未來應該要朝這個方向持續來發展。

總統蔡英文曾說過，要打造台灣成為「亞洲高階製造及研發中心」。賴清德表示，他在行政院長任內，也與經濟部同仁一起合作，提出了「邁向全數位紡織價值鏈」、「建立時尚紡織生態系」、「成為全球『永續紡織品』供應重鎮」等三大願景。事實上，台灣從北到南，不論是紡紗、織布或成衣製造，我們的產業鏈都非常完整。面對此次武漢肺炎，在紡織界共同努力下，防疫物資已經在台灣形成一項新的產業，不僅考量到安全，還考量到時尚與機能，將台灣種種優勢集中在一起，也展現出個人防護衣的各種需求，顯見台灣應變的實力。

在「亞洲高階製造及研發中心」理念之下，政府不論是經濟部或相關部會，都將與紡織界共同合作，讓紡織產業能走得越遠、發揮更強的實力。

(工商 )