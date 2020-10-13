康康將於12月推出台語專輯，近期除了商演更忙於專輯前製作業，即便行程繁雜，身為二個孩子爸爸的他沒忘記兼顧家庭，13日一早在社群網站發文，紀念和老婆結婚登紀十周年，相當甜蜜。53歲康康多年來和老婆感情始終如一，聊起婚姻經營秘訣，康康開玩笑表示，自己不會外遇的主要原因之一：「現在外面女生很多都整容臉，讓我不想外遇。」即便遇到再溫柔、再漂亮的女性都不為所動，「記住她的臉，回家再發洩」。

其實康康婚後愛妻顧家出了名，常被好友虧只剩一張嘴愛開玩笑，康康認為維繫婚姻的方法其實大家都知道，重點在於能不能實踐，「吵架是正常的，那對夫妻不吵？但我跟老婆都認為，吵架要的結果只有兩個，一是合好、要不就是分開，既然要好，吵架就要有底線」；夫妻難免起口角，幾乎每次都是他主動認錯，「我大18歲，而且她一個人嫁來台灣，要體諒她的壓力和辛苦」。

演藝圈誘惑多，康康身為主持界及歌壇大哥，如何拒絕花花世界？康康笑回：「現在行情沒以前好了啦！我都公開結婚、有妻有子，宣布死會，都沒有人投懷送抱了啦！如果真的有人暗示，我心裡面會想到如果有下一步發展，搞到離婚怎麼辦，小孩會很可憐。」奉勸男性朋友：「搞外遇幹嘛，不論找多美、多年輕，身材長相都會隨著時間走樣，『不要為了一時性慾，毀掉一輩子的信譽』。」今年雖受到新冠肺炎疫情影響收入銳減，康康的新專輯仍受文化部補助可望順利推出，令他更珍惜每次演出機會，打算年底舉辦新歌發表會，回饋支持多年的歌迷朋友。

康康（左）和老婆結婚多年感情始終如一。（翻攝康康IG）

(中時 )