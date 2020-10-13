新台幣秒入袋！命理師教2進財妙招賺大錢。(翻攝自youtube)

如何能讓錢越賺越多，新台幣不停地入袋？命理老師陳冠宇分享2個進財妙招，利用風水讓錢賺更多，首先要在家中東北方擺放4支毛筆、竹子代表四方進財、步步高升，以及在玄關擺有蓮花形發財樹，如：闊葉樹、多肉植物，使一家人進財順利、不愁沒錢花。

陳冠宇在電視節目《命運好好玩》中指出，風水上東北、西南為「鬼門關」，鬼也有「五鬼財」之意，能帶來意想不到、特殊的進財，因此在東北方擺放代表吉祥、吉利的物品，像是4支毛筆放筆架或盒子中，毛筆頭朝室內的方向，象徵「四方進財」以及放盆竹子代表「步步高升」，藉此賺五鬼財，讓財富、進財非常順利，但要注意五鬼可好可壞，若放了不吉的物品，會有虧錢的可能。

陳冠宇更分享第2招，擺放長出來像蓮花的發財樹，如闊葉樹、多肉植物在家中玄關，「房子的大門是嘴巴，玄關是喉嚨，喉嚨這有1片葉子，又圓又大的葉子代表錢財一直進來吃很飽」，加上「蓮花」諧音「連發」，讓一家人進財順利，財氣跟著你，順利發財，但要注意盆栽要擺在地上或最下面的櫃子，別擺櫃子上，「擺在上頭變一步登天，人要腳踏實地進財，才能使一家人財富凝聚」。

(中時新聞網)