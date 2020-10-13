東區陳家今日在鐵道局監督下，打包家具，離開老家。（李宜杰攝）

陳蔡信美（右）最喜愛的旋轉樓梯。（李宜杰攝）

政大地政系教授徐世榮（右一）領唱聖歌。（李宜杰攝）

鐵道局已著手拆除東區陳家，南鐵8年抗爭畫下句點。（李宜杰攝）

南鐵8年抗爭畫下句點！鐵道局中工處13日兵分二路，強制拆除沿線最終2戶東區陳家、北區黃家。東區陳家今日（13）上午在鐵道局監督下，完成舉家搬遷，並於下午2時左右，由政大地政系教授徐世榮帶領陳家人禱告，並步出待了50年的心愛家園。孰料，才剛踏出家門，屋主母親陳蔡信美就激動落淚，徐世榮也祈求，所有痛苦、悲劇就到此為止。

鐵道局中工處今早原要求陳家人10時前須全數撤離，否則繼續強拆，但經南市議員王家貞、徐世榮等人協調，最終同意讓陳家人「自行搬家」，但要愈快愈好。陳家人也於下午2時左右，打包完行囊，準備前往陳蔡信美的娘家暫居。

臨行前，陳蔡信美也不忘邀請丈夫陳割，在心愛的旋轉樓梯前合影，幻想自己是《亂世佳人》中的郝思嘉，甚至連陳家的幫傭，都在房間內自拍，留下最後美好記憶，現場氣氛歡笑中帶著離情與悲傷。

由於陳家人信奉基督教，徐世榮也帶領陳家人舉行禱告儀式，並領唱聖歌。徐世榮拋出3個感謝，他說，要感謝南鐵自救會居民的努力、感謝陳家人奮鬥至今，還要感謝陳宅至今屹立不搖。徐世榮也說，盼南鐵陳家案例，能帶給社會一些省思，每個人都可能遇到土地徵收，但希望所有痛苦、悲劇到此為止。

祈禱完後，徐世榮帶著陳家人步出陳宅，孰料剛步出大門，陳蔡信美就忍不住激動落淚，由徐世榮攙扶至路口演講。徐世榮首先感謝聲援者到場支持，同時也希望未來不再有類似陳家的悲劇，引發現場加油聲不絕於耳。最後，陳家人搭上車，正式離開陳家，南鐵8年抗爭暫告結束。

陳家人離開後，鐵道局中工處立刻封存陳家，並執行強拆工程。鐵道局中工處副處長吳志仁說，南鐵地下化工程預計等至2026年完成。

(中時 )