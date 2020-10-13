最近天氣逐漸轉涼，不少人喜歡來碗湯暖胃，而連鎖超市全聯也推出烏骨雞湯包，受到民眾的關注。日前有一名網友，趁促銷時買了烏骨雞湯，之後又加入「地獄級魚頭」提味，而照片曝光後，讓不少人驚呼連連，甚至喊道「以為看到恐龍」。

一名網友在《全聯消費經驗老實說》表示，最近趁全聯促銷時，買了烏骨雞湯料理包，為了讓湯更美味，他甚至用加入「豐年祭剩下一顆魚頭」，先是將鱷魚頭刷洗乾淨，放入大鍋中川燙後撈出清洗，之後倒入烏骨雞湯汁，並加入米酒稀釋、開小火，放鱷魚頭入鍋中滾30分鐘後，再加入烏骨雞。

大鍋中放了整整一顆鱷魚頭(圖翻攝自/全聯消費經驗老實說)

原PO喝了湯後，大讚「湯頭美味，真是百搭啊！立馬補起來，飢餓藥膳鍋」。不少人驚呼「以為是鮭魚頭，看到照片驚呆」、「這是地獄料理吧」、「這是被鱷魚咬死來不及吃掉就被你砍了頭的烏骨雞吧」、「這魚頭也太真實的不得了，以為看到恐龍」、「烏骨雞只是配料對吧？」、「突然對烏骨雞產生惡夢」、「我也正在吃全聯烏骨雞湯，看到這篇…整個感覺我的晚餐弱掉了」。

還有人詢問，在台灣吃鱷魚頭是否合法，而原po也透露，他是透過網路購買，「可以吃，辦桌跟拜拜都有，餐廳也有賣，南部有養殖場」，也有人分享鱷魚的肉質，有人覺得像雞肉，有人則認為像鴕鳥肉，「我覺得青蛙才像雞肉，鱷魚比較像鴕鳥肉，又腥又硬。為什麼會吃？因為別人盛宴招待，不吃沒禮貌」。

(中時新聞網)