前立委沈智慧偕胞妹台中市議員沈佑蓮13日前往松竹國小參加朝會暨球場整修落成典禮，見證利用暑假期間翻修的全新球場啟用外，沈智慧並和校長黃永昆，一同頒發獎狀與徽章給各班選出的品德之星楷模，在鼓勵學童的同時，促進校園品德教育與學習風氣。

沈智慧在落成典禮上表示，看到球場的整修結果非常感動，這代表她與妹妹沈佑蓮從去年五月至今的努力沒有白費，她這次和沈佑蓮一同成功爭取教育部體育署補助270萬、台中市教育局補助180萬，共450萬建置經費只是起點，之前爭取的松竹國小廁所修繕也會陸續動工，未來為了能夠給更多學童一個安全的學習與活動環境，她會持續不斷努力。

沈佑蓮表示，當初看到的跑道，不但滿是裂縫，更崎嶇不平，對孩子運動來說非常危險，馬上找了當時還在做立委的沈智慧與教育局共同會勘，從中央與地方爭取經費。黃永昆表示，因為當時破爛不堪的球場，致使學童跌傷的消息時有所聞，她也感謝沈智慧與沈佑蓮聞訊義不容辭的協助，是球場煥然一新的重要推手。不少學童也感謝的說，新的球場品質很好，跟之前的比起來天差地別，以後再也不怕在球場運動會受傷。

(中時 )