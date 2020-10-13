新北市鶯歌陶博館今年滿20周年，館方10年前邀集300位民眾參加陶博館「十年的約定－封藏時空膠囊」慶生活動，用典藏級的無酸紙及無酸筆，寫下心願小卡片留存在陶瓷膠囊中，今年迎來20周年慶，與大家相約陶博館，一同解封獨具意義的神秘心願。

陶博館表示，來自中和的王小姐，10年前正處人生低潮，獨自撫養6歲的兒子在外生活，即使因工作到凌晨疲憊不堪，還是要帶著兒子參加活動，寫下「希望有車子、有房子，能保護兒子快樂長大」的願望，以及10年後想對兒子說的話。

當年跟著家扶中心前來參與活動的葉同學，今年已是銘傳大學經濟與金融學系二年級學生。（許哲瑗攝）

今年王小姐帶著先生及3位孩子，一起前來陶博館打開時空膠囊， 16歲的兒子讀著媽媽當年寫下對他說的話，字裡行間充滿愛與希望，並且收到媽媽封藏在時空膠囊中，送給他今年的生日禮物—金項鍊，格外感動覺得有意義。王小姐說︰雖然自己的童年並不順遂，但她選擇傳承愛給孩子，如今有幸福的家庭生活，十分開心。

當年跟著家扶中心前來參與活動的葉同學，今年已是銘傳大學經濟與金融學系二年級學生，因為家庭龐大的經濟壓力，常常犧牲吃飯、睡眠、社團時間打工賺錢，也不忘本份認真學習，規劃報考證照的計畫並力行，他說當年許下的願望「希望全家平安、健康，自己能賺錢照顧家人」，10年來一直朝著自己的願望努力生活，今年打開時空膠囊回想過去10年，有感環境讓他提早進入社會，但他深信未來會有更好的生活迎接他，令人感到相當欣慰。

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，10年前與民眾相約今年聚首陶博館解封「陶瓷時空膠囊」，對許多人都深具意義，即日起至12月31日止，歡迎當年參與「十年的約定－封藏時空膠囊」活動的朋友，持身份證明文件至陶博館1樓服務臺解開封藏10年的心願，就能獲得與時空膠囊合照的拍立得相片1張。今年陶博館開館邁向20周年，館慶系列活動將於10月起陸續展開至年底，更多的活動資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com／YCMuseum查詢。

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