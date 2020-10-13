員榮醫療體系員生醫院肝膽胃腸科主任吳文傑醫師表示，民眾在連假期間飲食不忌口、吃太多又吃太好，造成胃腸不適，建議未來一周應該盡量清淡、避開刺激性的油炸或酒類等，讓胃腸有時間慢慢恢復。（謝瓊雲攝）

員榮醫療體系員生醫院肝膽胃腸科主任吳文傑醫師表示，民眾在連假期間飲食不忌口、吃太多又吃太好，造成胃腸不適，建議未來一周應該盡量清淡、避開刺激性的油炸或酒類等，讓胃腸有時間慢慢恢復。（謝瓊雲攝）

營養師楊謦瑜呼籲連假大吃大喝之後，除了少吃多動，多攝取高纖蔬果，更要注意水分的充分攝取，喝足量的白開水，才能提升身體的基礎代謝率。（員生醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

中秋連假放完、緊接著又放國慶連假，不少民眾飲食放縱導致腸胃脹氣、胃食道逆流或急性腸胃炎，胃腸科門診人數增加3成，醫師建議未來一周減食、盡量清淡，才能慢慢復原；營養師也提醒，少吃多動、補充足夠水分，幫助身體代謝恢復體內平衡。

連假過後胃腸不適患者激增，彰化員生醫院肝膽胃腸科主任吳文傑醫師表示，除了腹瀉之外，最常見因飲食不節制、吃下太多不該吃的東西，造成胃腸脹氣、吃不下，平時就有胃食道逆流等慢性胃疾的患者，還因此需增加用藥量控制病情。

吳文傑說，典型症狀是上腹、下腹，感到悶脹、疼痛，主因在於許多民眾連假期間吃大餐，飲食多肉、少蔬菜纖維，因大腸蠕動不足而便祕等。他建議一周內減食，從每天3餐變2餐，或從吃8分飽改為6分飽，避開油炸、酒等刺激性食物，盡量清淡進食，就能慢慢恢復。

營養師楊謦瑜提醒，大吃大喝後，必須靠少吃多動消耗多餘熱量，但多數民眾往往忽略水分攝取，能提升身體基礎代謝率，但要注意茶葉水、利尿的咖啡都不能取代白開水，自身體重公斤數乘以30或40毫升，即為每天的水分攝取量。

她說，烤肉或大餐不少食材都是精製加工品，高鹽高熱量，建議多吃原形食物、糙米或全麥穀物，多吃蔬菜水果增加纖維、幫助排便，新陳代謝也會更好，蘋果、芭樂的纖維量比較高，相對也比較有飽足感，太甜、糖分高的水果高GI值易促進脂肪合成，也應盡量避免。

(中時 )