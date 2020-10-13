台塑四寶第三季財報全數公布完畢，歐系外資也出具研究報告，對台塑(1301)維持買進評等、目標價95元；南亞(1303)賣出評等、目標價53元；台化(1326)中性評等、目標價70元；台塑化(6505)賣出評等、目標價72元。

歐系外資表示，台塑第三季營收季增長37%，但由於股息/權益高於預期，因此，淨收表現符合預期入，先前因為疫情關係減緩的市場動能，目前已經陸續回復，加上美國因為8月底受到颶風衝擊，有利於PVC、PE、PP出貨，帶動利潤率的提高，展望未來，由於對PVC、燒鹼維持正面看法，認為台塑的收益將會增長，加上還有台塑美國的收貢獻，故維持買進評等、目標價95元。

台塑第三季合併營收461億元、季增加7.4%，單季本業利益33億元，季增加38.8%，合併稅前利益111億元，相較第二季季虧損1億元，增加112億元，合併稅後利益103億元，比第二季虧損6億元，增加109億元，每股稅後盈餘為1.63元。

歐系外資表示，南亞第三季財報優於預期，主要是因受到疫情相關需求的石油化學業務收益優於預期(即衛生包材、醫療手套等)，加上因全球積極布建5G下，電子材料領域持續改善，展望未來，因大陸庫存增加，明顯高於7年峰值，這需要一些時間消化，故維持賣出評等、目標價53元。

南亞第三季合併營收為677.9億元，季增加11.82%，單季營業利益44.8億元，季增加35.01%，合併稅前利益117.83元，單季歸屬母公司每股稅後盈餘為1.31元。

歐系外資表示，台化第三季財報表現更勝預期，由於石油相關產品價格持續走高，帶動單季收益環比反彈，同時由於全球隔離措施有所放鬆，尤其是大陸，故帶動ABS、PS、PTA需求，但對於後續建議仍須謹慎，持續觀察恢復狀況，維持中性評等、目標價70元。

台化第三季營收季成長7.4%，第三季合併稅前利益141.5億元，歸屬母公司稅後利益為132.44億元，每股稅後盈餘2.28元，比第二季成長10.4倍。

歐系外資表示，台塑化第三季獲利因為煉油業務收益仍然疲軟，產品利潤率尚未出現有意義地恢復，故也抵消了公用事業業務受益於夏季旺季電價的貢獻，展望未來，隨著大陸產能開出，化工價差恐受到擠壓，台塑化的盈利可能繼續受到壓力，另外煉油業務的收入也可能仍然疲軟，維持賣出評等、目標價72元。

台塑化第三季自結合併營收939.51億元，季增加17.5%，第三季自結合併稅前利益199.18億元，比第2季合併稅前虧損110.83元，利益增加310億152萬元，第三季自結合併稅後利益158.12億元，比第二季合併稅後虧損86.73億元，利益增加244.86億元，其中歸屬母公司的稅後利益158.51億，每股稅後盈餘1.67元。

(時報資訊)