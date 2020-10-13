聯合再生(3576)執行長潘文輝今天表示，公司今年第三季相當樂觀，也持續看好第四季。潘文輝指出，風力和太陽能發電為間歇性電力，對現有的電力系統會有一定衝擊。衝擊可分兩部分，首先是要作自動調頻，也就是AFC；其次就是要有儲能裝置。聯合再生相當重視儲能領域，儲能領域中的UL9540規範，全球通過該規範的公司並不多，聯合再生於今年8月得到台灣第一家UL9540的認證。

經濟部能源局制定的「用電大戶條款」，最快11月走完法制流程，預計2021年1月1日正式上路。該條款規定5000瓩以上的電力用戶，必須有一成是來自於綠電，達到該規範可透過以下四種方式：一自已做綠電，二、買憑證。三、設置儲能裝置。四、代金。

潘文輝表示，聯合再生於2018年10月1日整併之後，除了發展太陽能，也將重心放在儲能，經過1年多來略見成效。10月聯合再生參加科學園區舉辦的說明會，約有100多家廠商參與，了解「用電大戶條款」的解決方案。目前看來以太陽能加儲能的解決方案是較為可行。

潘文輝也表示，2021年將是儲能元年，是再生能源的延伸。

經濟部次長曾文生表示，台電已經開始轉變，將再生能源併入電網。未來在發電上，如何創造市場是首重工作。任何產業的形成都是起始於被需要，台灣的能源轉型不會走回頭路，政府會有效降低副作用，推動再生能源向前推進。任何儲能設備只要能聯網就是備轉設備。政府希望透過市場來引導業者參與，產業韌性是來自於全民的參與。

(時報資訊)