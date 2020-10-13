2020台北紡織展（Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS）10月13日至10月15日於台北南港展覽館1館隆重登場，本屆共集結400多家企業，展出紡織產業的創新成果。身為全球綠色紡織科技先鋒的遠東新世紀，今年也持續踏出穩健的綠色步伐，展示出傲人的研發結晶。

遠東新(1402)今年展場特別規劃「個人防護設備（PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ,PPE）」區塊，展現遠東新世紀對於提升台灣醫療量能的貢獻。

身為全球最大醫療級PE/PP及PE/PET複合纖維供應商，遠東新世紀在疫情期間每月供應高達600噸的口罩用纖維，主要包含口罩內層親水及外層防潑水纖維。不只支援口罩國家隊原料，研發團隊更針對口罩中間過濾層開發全新超細纖維，可於維持濾效、降低呼吸阻力的同時，減少熔噴不織布的使用量，緩解熔噴不織布貨源短缺的問題，若添加於防塵口罩中，更能增加容塵量，延長使用時間。

除了協助口罩國家隊的生產，防疫第一線醫療人員的安全也是遠東新世紀關懷的重點。研發團隊垂直整合集團內資源，推出「FENC Protective Life Wear」系列產品，將抗菌纖維、涼感導濕、FENC無氟撥水尼龍6,6纖維等環保功能性紗線融入特殊染整技術，開發出符合醫用防護衣AAMI PB 70 Level 4標準的防護面料，具有隔絕病毒穿透吸附、抵抗體液汙染作用，避免醫護人員因意外受到病毒感染，還兼具耐水洗、耐磨性、透濕性及優異的手感，並融合現代設計思維，提供多樣化的選擇，同時滿足防疫與穿搭的需求。

此外，遠東新世紀的PET原料也供應給下游廠商，生產採血管、防護面罩等戰疫物資。事實上，對比傳統玻璃製的採血管，由PET原料製成的採血管材質耐摔、易於運送及保存，且在透亮度方面也絲毫不遜色，已經在市場上運用多年。至於展場上展出的防霧面罩則是利用可回收的PET膠片製成，其特殊的防霧功能一直廣泛運用在冷藏食品包材上，應用在面罩上亦可避免醫護人員配戴時，因為說話或呼氣而產生霧氣，確保治療作業的順暢。

(時報資訊)