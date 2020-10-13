2位來自越南的東華外籍學生準備「越南春捲」及「涼拌薄餅皮」，不少學童犧牲午覺時間聞香而來。（羅亦晽攝）

為期2個月的「世界廚房在附小」，除了越南美食外，還有其他8種異國料理等著學生品嚐。（羅亦晽攝）

越南春捲的春捲皮Q彈有嚼勁，醬汁酸甜微帶辣味，讓女學童露出一臉幸福笑容，直說「好好吃！」（羅亦晽攝）

花蓮東華附小長年推動國際教育，今年特別舉辦「世界廚房在附小」活動，由在台外國人擔任大廚，每週二中午入校分享「家鄉菜」，分別介紹9個不同國家傳統美食與故事，橫跨亞、美、歐及澳洲，用美食帶領學童環遊世界，味道領略多元文化之美，培養學童尊重、欣賞及接納不同文化的內涵。

今天由「越南料理」擔任先鋒，來自越南的2位東華學生準備「越南春捲」及「涼拌薄餅皮」，不少學童犧牲午覺時間聞香而來；其中一名小一女同學首次品嚐「越南春捲」，因春捲皮Q彈有嚼勁，醬汁酸甜微帶辣味，讓她吃得津津有味，嘴角不忘「帶便當」，露出一臉幸福笑容直說「好好吃！」

花蓮東華附小校長鮑明鈞表示，自教育部2011年推動國際教育白皮書，將國際教育深入全校性課程與活動，今年疫情影響，無法與國外姐妹校實體交流，於是想到民以食為天，食物最具民族代表性，加上許多家長來自各國，因此邀請他們每週二實地料理「家鄉菜」，利用美食讓學生體驗不同國家的文化。

鮑明鈞提到，台灣現在有許多新住民家庭，此次活動最深層的意義是希望學生之間無國界，不要因為語言、身體構造、生活習慣與國籍不同，產生歧視與排斥；他強調，教育必須扛下責任，讓學生自小開始學會接納、尊重並包容彼此差異。

為期2個月的「世界廚房在附小」，除了越南外，未來還有瓜地馬拉、印尼、加拿大、義大利、中南美洲、日本、韓國及澳洲等8種料理。

(中時 )