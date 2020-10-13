嘉義縣長翁章梁（左六）等人今出席鹿草國中雙語實驗學校揭牌儀式。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉鹿草國中及水上鄉忠和國中於109學年度轉型為雙語實驗課程學校，每校增聘1位專職外師與中師協同教學。13日在鹿草國中舉行揭牌，並搭配體育課程示範，讓與會者了解實際教學情境；鹿中英語老師蔣瓊宜表示，學生可以從體育等與生活連結度高的科目，透過雙語教學，耳濡目染基本的英文生活用語和句型。

鹿草國中今日上午舉辦雙語實驗課程學校揭牌典禮，縣長翁章梁、縣議員林緗亭、賴瓊如、詹琬蓁等人皆出席。翁章梁致詞時說，他曾和蔡英文總統到中美洲參訪，因為自己的英文不好，所以用餐時無法和外國官員交流，當時不禁懊悔年輕時沒把英文學好，因此鼓勵學生要將「英文」變成交談的語言。

教育處長陳添丁表示，鄰近嘉義市的鹿草國中、忠和國中，經常面臨招生競爭，透過國教署每年800萬元的補助，選定這2校試辦雙語課程，凸顯辦學特色，來獲得家長和學生的青睞；明年縣府將編列預算，預計新聘8名外籍老師，讓外師能至各個學校教學，與學生們面對面溝通交談。

蔣瓊宜說，7、8年級學生每周有1節體育及英語課程，外師和中師會一同上課，剛開始推動時，因多數學生不太有機會接觸全英語教學，若發現學生跟不上進度，外師講話速度會自動放慢，或重複幾次讓學生聽懂，中師也會在一旁協助，學生近期上雙語課適應情形逐漸穩定。

(中時 )