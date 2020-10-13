10月迎來了中秋節與雙十國慶兩個大型連假，民眾除好好休息、到處遊玩外，許多鄰里、社區也舉辦了烤肉、聯歡晚會等活動邀居民同樂。總是熱心協助在地大小事的永慶房屋，今年有上千位同仁在雙北市的社區活動現場支援，共參與近700場活動！除實際協助活動外，也提供帳篷、礦泉水等必備資源，更有門市出動爆米花機、發送造型氣球，在天氣轉涼之際，送上滿滿暖心。

「光是今年中秋及雙十檔期，永慶就借出了超過1500頂帳篷，讓參與活動的民眾能享受到好的活動品質。」永慶房屋業管部協理陳賜傑特別提到，永慶房屋長期免費租借帳篷，一直是每位里長與社區管理委員會的最好助手，將繼續秉持服務與回饋的心，在地有相關需求時第一時間出人又出力。

永慶房屋支援天母500人烤肉活動，從空中俯瞰，帳篷數量相當壯觀。(圖/業者提供)

忠翠里里長張慎芝大讚永慶房屋，是能成功舉辦活動的關鍵伙伴。(圖/業者提供)

新北市忠翠里里長張慎芝對永慶房屋的支援就相當有感，「我們是新北市人口第二多的里，卻沒有自己的活動中心。」張慎芝坦言，活動常只能挑在戶外場地，這時候永慶房屋贊助的帳篷，成為撐起整個活動的重要關鍵，「永慶房屋真的是最好的夥伴！」她稱讚。

今年忠翠里選在10月8日舉辦中秋暨雙十晚會，張慎芝特別避開中秋檔期，為的就是減少撞期的可能，讓里民既可以參加社區活動，也可以來里舉辦的晚會同歡。當天會場布置了20多頂永慶房屋的帳篷，有吃有玩，還準備了300多份摸彩禮品，包含電視、腳踏車等，讓里民能盡興而歸。

永慶房屋板橋區店長許舒萍提到，早在活動一個多月前，同仁就主動詢問里長中秋暨雙十晚會是否有要協助的地方，並指派同仁參加籌備會議。因為晚會吸引千位以上的民眾參與，更動員了全店夥伴，現場協助登記摸彩券、發送蛋糕等，讓活動進行得更順暢。許舒萍與同仁還一起擺設攤位，發送氣球、扇子等等，熱情又積極的服務態度，也獲得現場里民的一致肯定。

「辦這些活動需要結合很多人的力量，所以更加謝謝永慶房屋總是主動幫忙，」張慎芝最後說。陳賜傑則強調，把地方事情視為自身責任，是永慶房屋一直不變的信念，社區或鄰里哪邊需要我們，我們就會在那裡，作大家最好的幫手。

活動當晚天公不做美，好加在永慶房屋支援帳篷，晚會得以順利進行。(圖/業者提供)

忠翠里里民踴躍參加活動，更肯定永慶房屋熱心協助在地大小事。(圖/業者提供)

(中時新聞網)