消防隊員、鳳凰志工救護車上聯手接生寶寶。香山區一名41歲孕婦12日突然出現陣痛又破水，緊急向消防隊求助，警消獲報後趕往孕婦住處，卻發現嬰兒胎頭已外露，當機立斷展開接生，3人僅花9分鐘便讓寶寶平安出世。

懷孕38周陳姓孕婦當天在家時突然感覺陣痛來襲，且羊水也破水，家人聯繫消防隊後，香山消防分隊郭礎箴、杜尚祐及鳳凰志工葉峻瑋趕往現場處理，先用搬運椅將孕婦搬運至1樓，但一上救護車後卻發現嬰兒胎頭已外露、隨時有生產可能，消防人員當下決定在救護車上接生。

去年剛完成高級救護技術員訓練的杜尚祐，先協助孕婦擺放到生產姿勢，郭礎箴及葉峻瑋則準備急產所需的裝備器材。期間3人鼓勵孕婦調整呼吸、用力哈氣，並持續給予孕婦心理以及生命徵象監測，歷經2次生產出力後，小嬰兒於救護車上順利出生，伴隨著健康的哇哇大哭。

寶寶出生後，杜尚祐隨即檢測寶寶外觀、呼吸、血液循環，並用無菌被單為寶寶保暖，交到孕婦手上，隨後也將母子護送至國軍新竹地區醫院。杜尚祐表示，雖有3年工作經驗，但協助孕婦接生還是第一次，剛開始很緊張，但仍告訴自己要冷靜、並臨危不亂協助陳婦生產。

有一個孩子的郭礎箴也是首度遇到孕婦在救護車上急產狀況，還好平時訓練非常扎實，過程中才不致於手忙腳亂。加入新竹市鳳凰志工隊才1年的葉峻瑋則說，第一次遇到急產接生，當下覺得很驚訝，但看到新生命由自己雙手協助承接，讓他非常感動，也是相當難得的經驗。

(中時 )