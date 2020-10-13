台灣東洋藥品（4105）昨宣布，已取得德國BioNTech新冠疫苗台灣代理權，最快明年第1季可來台灣。對此，國民黨團首席副書記長鄭麗文說，衛福部長陳時中拒絕買陸製疫苗，使得我國喪失九分之四取得疫苗的機會，BioNTech與上海復星醫藥公司合作，算是半陸製疫苗嗎？試問陳時中「買或不買」？

衛福部長陳時中日前表示，我國已於9月18日和未來分配疫苗的「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，預計10月初付訂金，但不考慮購買中國製疫苗。

對此，國民黨團首席副書記長鄭麗文在臉書指出，這使得我國喪失九分之四取得疫苗的機會，同時為了不被COVAX分配到陸製疫苗，而使用選擇性採購，但至今仍不知道衛福部是依據什麼數據或專業報告，來判斷疫苗好壞。

鄭麗文說，東洋藥品取得德國BNT新冠疫苗代理權，令人振奮，但她試問衛福部，這是否代表台灣有較大的機率取得BNT疫苗？疫情指揮中心聲稱選擇性採購可以選擇疫苗，請問在COVAX採購合約中，是否會避開BNT疫苗而選擇其他疫苗？

鄭麗文質疑，如果不避開BNT疫苗，會不會造成用不同金額重複採購BNT疫苗？BNT疫苗必須在零下20至60度的冷鏈系統中才能運送，請問政府，冷鏈系統準備好了沒？如果達不到冷鏈技術，疫苗來到台灣後，是不是代表全台民眾只能擠到一個地方施打疫苗？

鄭麗文追問，陳時中是不是任何與中國大陸有關的疫苗都不使用呢？BioNTech與上海復星醫藥股份有限公司合作，算是半陸製疫苗嗎？「陳時中部長，請問你買還是不買呢？」

鄭麗文批評，各國都在搶疫苗大戰，只有我國因為蔡政府的意識形態主動放棄爭取一半的疫苗；衛福部畫地自限，拉著全民豪賭；蔡政府有在為民眾的健康和生計著想嗎？

(中時 )