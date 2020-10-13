苗栗縣消防局泰安分隊新建大樓13日完工啟用，苗栗縣副縣長鄧桂菊及議長鍾東錦等人到場啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安消防分隊沿用舊有警察局虎山派出所廳舍，因房舍老舊，也不符消防隊使用，經縣政府籌措5千5百多萬元，在原址重新啟建新的消防分隊大樓，13日上午舉行啟用典禮，包括全縣各消防分隊都派員前來同賀，副縣長鄧桂菊期勉新分隊大樓提供打火弟兄更好的工作環境，服務鄉親。

舊有縣警局虎山派出所廳舍，只有68坪大小，過去因派出所員警人數少，雖夠使用，但後來移撥給消防分隊使用，因分隊人員持續擴編至9人，消防車輛地增加至5輛，包括消防車、救護車及後勤支援車等，缺乏適合足夠的空間，加上舊房舍超過40年，苗栗縣長徐耀昌於是指示消防局長徐新淵規畫新建新的分隊辦公室。

經消防局規畫後，決定以原址重建為原則，由於消防分隊用地屬原住民委員會所有，107年取得同意撥用後，縣府向中央爭取補助款5千5百萬元開始興建，並在13日正式完工啟用。

新的泰安分隊大樓為3樓建築，地坪面積有158坪，1樓有專門的車庫供大型消防車停放，2樓是隊員專用寢室，由於泰安分隊轄區非常廣闊，出勤至現場車程並不輕鬆，並且都是山路，所以讓隊員能夠獲得良好的休息空間，隨時應付出勤工作，非常重要。

13日舉行新建大樓完工啟用典禮，由副縣長鄧桂菊主持，苗栗縣議長鍾東錦及縣議員楊文昌、黃月娥、徐欽鴻及泰安鄉長劉美蘭、原民中心主任蔣意雄等都到場，消防局所屬各大隊及分隊，以及義消總隊都派員前來同賀，鄧桂菊勉勵泰安分隊全體未來更要全力替鄉親服務。

苗栗縣消防局泰安分隊大樓落成啟用，原住民歌舞慶賀

(中時 )