許光漢擔任公益大使。（吳松翰攝）

許光漢演出《想見你》爆紅，人氣飆漲代言不斷，他13日至松山家商出席唐氏症公益活動，現場集結百名「未成年許太太」高中妹為他尖叫。回憶和唐寶寶一起做肥皂拍廣告。許光漢透露很開心，從他們身上看到純粹的心，也回饋到自我本身，希望更加保持初心。許光漢問唐寶寶上杰他做的肥皂得幾分時，上杰回他「10分」，讓許光漢以為得滿分，「沒想到他的滿分是100，看來我還有努力空間」。

過去許光漢在《姜老師，你談過戀愛嗎？》劇中飾演遲緩兒，他說有時因為戲劇關係，可能會塑造形象，但跟唐寶寶2次相處非常融洽，他們會熱情介紹產品，也會不吝表達想法，「有次上杰直接跟我說，旁邊女生是他女友，我就幫他選了粉紅色蝴蝶結當禮物，幫他追女友，不過好像是單戀，他女友沒承認這件事，很可愛的互動」。

許光漢和場外粉絲打招呼。（吳松翰攝）

許光漢和唐寶寶互動溫馨。（吳松翰攝）

相較過去忙碌步調，許光漢近期在家充分休息，「大概廢了一週吧，在家看劇、睡到自然醒，但還是要鍛鍊、健身跑步」，而他日前被狗仔拍到熱心幫阿姨指路、還順手買餅乾做公益，似乎沒料到會被偷拍，許光漢說「那天就健身完，沒什麼，舉手之勞」。

許光漢先前在大陸拍戲，近期在台是否計畫接拍新戲？他透露有持續看劇本，但是否因角色太雷同推掉不少戲？他說：「應該還好，有時是時間沒辦法對上，檔期搭不上」，至於新戲開工還沒有確定時間。不過他坦言爆紅後的效益「我很幸運，得到超乎想像不到的事，已經很滿足，接下來專心演好作品，帶給大家感動，謝謝大家這麼關注，粉絲喜愛這部劇、喜愛我」。

月底將過30歲生日，許光漢說「我這人沒什麼過生日，平淡的過，可能跟家人吃飯」，對於生日願望，他說「踏踏實實地走，走我走的路，就把工作做好，把戲好好演好，這就是我對自己期許」。至於爆紅後家人有說什麼？許光漢說，「媽媽有跟我說，以我為榮，其實滿感動的，我媽平常不愛說這種話，因此額外感動」，也期許未來更加穩定，能讓家裡不用再擔心什麼事。至於30歲會不會想婚？許光漢說「定下來不應該受到年紀影響，應該是遇到好的人，說不定明年、說不定十年，難講」。

許光漢擔任唐氏症基金會與萊爾富零錢捐公益大使，呼籲大眾只要給予這群青年協助，就有機會改變他們的一生，自10月14日至明年1月12日起一起「愛心不找零」，集眾人之力一塊支持唐寶寶自立成長。

許光漢近來人氣爆漲，熱心出席公益活動。（吳松翰攝）

(中時 )