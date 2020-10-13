新竹縣原住民青年協會理事長法隆依佑（左），吟唱阿美族古調帶領跳「進場舞」。（羅浚濱攝）

新竹縣首次阿美族豐年祭，男女老幼跳傳統舞蹈，熱力四射。（羅浚濱攝）

新竹縣首次阿美族豐年祭，小朋友赤腳在瀝青舖面學跳傳統舞蹈。（羅浚濱攝）

不少花東阿美族人因工作關係，散居在新竹縣各鄉鎮市，為聯繫族人情感成立的「新竹縣原住民青年協會」，日前在竹東河濱公園前段停車場，舉辦竹縣首次的阿美族豐年祭，但活動被限定在瀝青舖面舉行，讓熱力四射的阿美族舞蹈少了「原味」。

該協會理事長法隆依佑說，遷住到新竹縣各鄉鎮的阿美族人，很少有時間回到花蓮或台東故鄉參加豐年祭，小朋友也完全不知道阿美族的文化，趁著國慶連假在竹東河濱公園舉辦首次的豐年祭。

法隆依佑吟唱阿美族古調，頭頂酒甕的阿美族女子由年輕男子伴同，合歌慢步進入豐年祭會場，擺好酒甕由年輕男子盛酒，再由頭目端給鎮長張順朋、縣議員張益生及林兼君等來賓飲用。

不分男女老幼的阿美族人，不斷加入「開場舞」行列，圍圈跳舞展開豐年祭，時而牽手，時而交叉拉手，隨著吟唱的阿美族古調，跳起傳統舞蹈，的確熱力四射，從中也傳承阿美族傳統文化給小朋友。

一般原民祭典及舞蹈，多在草地上舉辦，但這場新竹首次的阿美族豐年祭，是在佈滿小石子的瀝青舖面舉行，感覺少了「原味」，當天陽光普照，地面有點燙，還是有少數阿美族人脫鞋跳舞。

為何不在旁邊的草地舉辦？該協會幹部說，是二河局不同意，只准在停車場辦活動，並且連烤肉都不行？

二河局長楊人傑說，竹東河濱公園已由縣府環保局管理，該局猶如房東，縣府是二房東，團體申請場地辦活動，只要不牽涉防洪，二房東同意再送該局備查即可，阿美族豐年祭未在河濱公園草地舉辦，應該是溝通環節出問題。

(中時 )