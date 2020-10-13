北市府市政顧問、市商圈產業觀光發展聯合總會長周水美，所經營的北投水美溫泉會館遭爆違建屢拆屢蓋，9月26又再度被檢舉。北市建管處表示，目前正在跑行政流程，完成後將進行查處。周水美則坦然致歉，指出拆除大隊來文希望先10月底前先拆除，建管處若認定有違建，該拆除就拆除。

北投水美溫泉會館後棟的5樓屋頂，被舉報10多年前就蓋違建，雖依法拆除，但又再重蓋，建管處發言人洪德豪證實，2007年曾遭檢舉，後來已自行拆除，9月26又兩度被檢舉，查報紀錄還看到其他增建項目如屋頂違建、平台擴建、新增圍籬等，目前都已拆除結案，有些則屬可增建項目（如興建水塔），申請雜項執照就地合法。

「我真的很抱歉，對不起！」周水美表示，被指控違建的空間是倉庫，非營業，只有放些廢品或毛巾、盥洗用具，違建非常小，只有幾坪，但建管處認為要拆除就拆除，未來會循法令申請作倉庫，請建築師算建蔽率、容積率，若建蔽容積沒用完，是可申請倉庫的。

周水美說，2000年就已蓋好，但沒關係，這只是小小的倉庫 拆掉沒有什麼大礙，因飯店年限太久，總經理不清楚哪裡有違建，若整理有違建就會拆掉，事實上當初設計圖片上，就有個倉庫存在，所以總經理後來就把倉庫給恢復，因此造成大家困擾。

據悉，周水美從前台北市長馬英九、郝龍斌時期就當市政產業顧問，擔任北投溫泉理事長10幾年，持續做公益、幫助產業，在社區出錢、出力、出時間，將產業意見提供給市府。

(中時 )