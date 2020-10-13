據共同社報導，日本首相菅義偉在13日的自民黨高層會議上表示，作為就任後的首次外訪，將於下周訪問越南和印尼。第一副幹事長山口壯在會後記者會上透露了這一消息。在美中圍繞南海局勢等持續對立的情況下，日方有意加強與東南亞各國的合作以維持亞太地區穩定。

菅義偉就此次訪問表示：「東協（ASEAN）地處印度太平洋地區，是『自由開放的印度太平洋』得以實現的關鍵。我將向國內外表明這一觀點。」

日本外相茂木敏充在記者會上就菅義偉的外訪強調：「首腦敞開胸襟，就地區問題、國際社會的課題、新冠疫情擴大後的應對措施切實展開對話意義十分深遠。」

另據美國之音報導，一些專家表示，菅義偉計劃訪問東南亞，此舉很大程度上是為了支持美國的地緣政治利益，其中包括與渴望抵抗中國擴張的小國聯手。菅義偉計劃訪問印尼和越南，這也表明他將追隨9月卸任的前任首相安倍晉三的政策。

東南亞國家對中國在南海的軍事活動感到不滿，安倍則支持日本最大的安全夥伴美國對東南亞國家的援助。日美兩國都沒有對南海宣稱擁有主權，但都希望中國維持南海的開放，供國際航運使用。

華府智庫「史汀生中心」東亞項目主任孫韻（Yun Sun）說，

「這肯定是美國想看到的局面，我認為日本在這個問題上也感到更容易去做，而不是直接、公開地指著中國的鼻子。因此，日本對發展和深化與東南亞國家的關係有著內在的興趣。」

越南與中國在350萬平方公里的南海中爭奪部分海域的主權。印尼抗議中國的海岸警衛隊船隻通過其專屬經濟區。其他三個東南亞國家和台灣分別對中國對南海的主權主張提出異議。南海因漁業和能源儲備而備受珍視。中國聲稱它擁有南海90％海域的主權，並填充島礁擴建了一些人工小島，在某些情況下用於軍事用途。

在過去的20年裡，日本反覆把中國的飛機趕出雙方有主權爭議的東海部分地區，這使得日本與東南亞國家有著共通點。

天普大學日本校區歷史講師傑弗里·金斯頓（Jeffrey Kingston）說，這次外訪將有助於菅義偉在外交領域「展現身手」。菅義偉被認為在國內政策上的表現要強於外交方面。

日本上周在東京主持召開了有史以來第二次的「四方安全對話」（Quad）部長級會談。澳大利亞、印度、美國和日本這四個西方盟國都對中國的海事擴張持警惕態度。美國國務卿蓬佩奧敦促其他官員團結起來，保護「夥伴」免受中共的「剝削、腐蝕和脅迫」。中國對此表示抗議，並呼籲多加寬容。Quad一致同意將再次會面。

金斯敦說：「就日本的外交關係而言，這是兩個非常重要的東南亞國家，顯然，在東京Quad會議召開之後，這似乎確實具有了地緣戰略意義。」

蓬佩奧今年7月表示，美國將支持那些受到中國海事擴張壓力的小國。自冷戰以來，美中兩個對立的超級大國在過去兩年裡捲入了貿易、技術和領事糾紛。美國將日本視為一些美國可以依賴的亞洲民主國家中的一員，獲取亞洲地緣政治支持。

在日本任職時間最長的首相安倍晉三的領導下，日本國際協力機構（JICA） 7月與越南達成協議，資助越南海岸警衛隊要建造的6艘巡邏船。這些船將在日本製造。日本是印尼最大的捐助國，自1960年以來，日本的捐助占了東協全部外國發展援助的45％。

金斯頓說，東協擁有2.67億人口，越南是2020年東南亞國家協會的主席國，日本視兩國為「東南亞國家協會的兩個領袖」。

新加坡南洋理工大學海事安全研究員高瑞連說，「基本上，菅義偉想提升他的外交資歷，因為菅義偉通常被認為是國內政策精英，所以他不大可能像他的前任那樣傾向於外交政策。」

安倍晉三是美國堅定的支持者，但他在2017年表示有興趣加入北京提出的已有7年歷史、耗資超過1兆美元的「一帶一路」倡議。該倡議的目的是在東亞地區建設基礎設施，並建立貿易路線。孫韻表示，那年是日本對中國立場的「分水嶺」。此前，日中雙方針對東海和第二次世界大戰遺留下來的問題爭執多年。

(中時 )