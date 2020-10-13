審計部審計長陳瑞敏今天到立法院報告並備詢，國民黨立委林為洲指出，農委會委託《科學人》臉書刊登廣告，標示廣告與機關不清楚，且農委會多次有不符科目使用預算的狀況，審計部是否能至少針對過去一年政府機關的廣告刊登狀況進行清查並做成書面報告？陳瑞敏允諾，「我們來努力。」

林為洲指出，《科學人》廣告經費來源是農損基金，照理說應該是外國農產進口導致農民權益受損要給農民補助的錢，被政府拿去買廣告告訴農民，瘦肉精美豬進口對農民沒傷害。這種買廣告使用不符科目預算的狀態農委會發生很多，這到底有沒有問題？

陳瑞敏指出，今年立法院已經決議，不能再從其他科目找錢過來使用，科目經費使用必須專項表達，本來過去審計沒有這樣的基準，如今立院已經有決議，將來審計就有基準了，對將來審計比較方便也有規範點。

此外，林為洲也提到《預算法62條之1》，政府買廣告應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱。但是《科學人》廣告就很模糊，寫得很混淆。林也提醒現在新興媒體蓬勃發展，樣態非常多，審計部應該成立專責小組查核，政府買的社群媒體廣告是否都有符合規定。

陳瑞敏也坦言，行政院對於新興媒體上的廣告，確實原本也沒有一個規範，審計部行文去行政院，應該如何規範新興媒體上的廣告，行政院最後告訴審計部，將來新興媒體上的廣告，同樣必須符合《預算法62條之1》規定。

林為洲也提到，2016年5月20日至2020年6月期間，提供了媒體113億元的標案。得標金額最多的前三名分別為公視22億9259萬元、三立17億6347萬元、民視16億5368萬元，總計約57億973萬元，在統計的45家媒體中，前3名媒體得標金額的總和就占了總金額的50％，與第四名華視的不到10億元，也差距甚大。林為洲直言，蔡政府下媒體廣告的對象非常地集中，一片綠油油，都在綠媒做廣告。

林為洲要求，針對政府所下廣告，其經費來源是否源自正當科目而不是挪用其他科目預算而來，以及所刊登廣告是否符合《預算法62條之1》規定，明確註明其為政府廣告，審計部至少清查過去一年的廣告刊登狀況並做成書面報告。陳瑞敏表示，「我們來努力。」

(中時 )