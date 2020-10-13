新冠肺炎趨緩後，內灣老街商圈遊客也逐漸回升，橫山鄉長張志弘為讓民眾重新認識內灣的復古情懷，17日將舉辦「2020內灣電影文化節」，透過懷舊電影「黑皮與白牙」，串起老中青三代人的共同記憶，讓遊客深入了解內灣文化歷史。

20多年前，橫山鄉內灣村入夜後只剩下老人和狗，老街成立商圈後就此展開新的生命，並成為全國知名的景區，假日遊人如織，今年內灣老街商圈邁入第20年，未料受到新冠肺炎衝擊，商家生意大受影響。

橫山鄉長張志弘說，7月疫情趨緩後，內灣風 景區遊客也逐漸回升，中秋和國慶連續2個連假，老街遊客相當熱絡，希望透過「內灣電影文化節」，讓遊客深入了解內灣有故事的特色景點，強化觀光熱度。

像內灣車站、內灣戲院、內灣吊橋及內灣國小等處是，在那河畔青草青、春秋茶室、地下情、黑皮與白牙、多桑、小畢的故事、菜刀與六個朋友等電影的拍攝場景，透過鏡頭可看見內灣早期樸實青澀的樣貌，及背後所富含的歷史文化。

內灣電影文化節順勢推出消費滿額，贈送客家菜活動，16日至18日在內灣戲院人文客家餐廳消費滿800元，即可兌換一道200元的客家美食料理，限量100個名額。

17日活動會場有打卡按讚送甜品、限量涼扇、古早味冰棒免費品嘗、闖關集章贈好禮、文青市集展售與超值好禮摸彩等好康活動。

張志弘等地方人士13日宣布內灣電影文化節起跑，歡迎各地民眾17日到內灣聆聽油羅溪的潺潺水聲，品嘗野薑花粽與道地客家美食，同時欣賞懷舊老電影，感受內灣小鎮魅力。

(中時 )