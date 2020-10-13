蘋果（Apple）將在10月14日凌晨1點舉辦「Hi, Speed」發表會，預計將會推出外界期待的iPhone 12系列。而蘋果向來都會在推出新一代iPhone後，針對持續銷售的舊款機種進行降價，對此也有不少爆料者都提供了事前預測，快來看看你能以多便宜的價格入手iPhone！

目前關於舊款iPhone還會有哪些機種存留的看法不一，新浪微博 @Kang 博主指出，在iPhone 12系列發表後，蘋果會持續銷售iPhone 11、iPhone XR以及第二代iPhone SE，但不確定降價幅度。而不僅是會降價，爆料者也點出蘋果將會更改包裝內配件，不再贈送充電器跟充電線，有線EarPods耳機會不會持續送，則還不確定。

陸媒報導，微博博主 ＠Kang 爆料，iPhone 11、iPhone XR、iPhone SE都有望在iPhone 12系列發表後降價銷售，並更改包裝內配件。 (摘自搜狐)

另外 Twitter 爆料者 @apple_lab 則是在先前預測，蘋果預計會針對 iPhone SE以及iPhone XR降價後持續銷售。iPhone SE(64GB)預計起跳價從399美元（台灣售價NT$14500)降至349美元（或者不降價）；iPhone XR則從599美元，降到549或是499美元。不過目前爆料價格調整的貼文已經被該帳號刪除，參考價值居多。

此外，Twitter @iAppleTimes 帳號則是預測，在發表iPhone 12系列後，蘋果可能會將iPhone 11 Pro系列停售，保留iPhone 11，並將價格從699美元調降到549美元。

Apple to discontinue iPhone XR and iPhone 11 Pro models after iPhone 12 launch.

iPhone 11 at $549 — iAppleTimes (@iAppleTimes) August 20, 2020

據了解，蘋果今年將會史無前例地一次推出4款新iPhone，可能名稱是iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max。目前市場多是押寶iPhone 12 mini最低價格從699美元起跳，iPhone 12則是799美元起跳，iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則分別是999美元與1099美元起跳，但是iPhone 12系列最低儲存容量是64GB，iPhone 12 Pro系列則是從128GB起跳。

但是iPhone 12系列的最終價格以及其他舊款iPhone的降價幅度，都需要以蘋果官方（官網）公佈的價格為準，上述資訊可供有興趣的消費者提前參考。

(科技)