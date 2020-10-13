許瑋甯日前拍攝夯劇《誰是被害者》演出獲極大迴響，該劇也宣布續訂，將籌備第二季。她近日接受雜誌專訪，談及近年參與許多戲劇演出，多次入圍各獎項，她說：「每一個作品，我都花很多時間投入，絕對不是為了拿獎而演，就像我說的，我熱愛表演，所以每個角色都有我的靈魂在裡面」，也笑說「如果能拿獎，當然會是另一種的肯定，但就隨緣囉」。

日前許瑋甯挑戰舞台劇《我的大老婆》，從小螢幕到大螢幕再到真實的舞台，迴異的表演形式對她而言看似輕鬆。「其實舞台劇就是一直不斷的排練，因為是現場的演出，與拍戲劇、電影不太一樣，沒辦法重新再來，所以像台詞、走位等，真的都要練習到非常的熟悉才可以，雖然說形式不太一樣，但都是表演的一種方式，所以我也很享受其中。」

身材標準偏瘦的許瑋甯，每次拍戲的時候都會變瘦，身體的狀況特別緊繃，常常會吃不下東西，所以越拍越瘦，但參與舞台劇反而沒有這樣的問題，她說因為身體的肌肉已有了記憶，又長時間的排練，所以不會特別吃不下東西，不過不管是怎樣的表演形式，她始終都會保持最佳狀態，不得有鬆弛的狀態產生。

許瑋甯最近才剛結束電影的拍攝，接下來又要回歸舞台劇的加演準備，工作更是一路排到明年，似乎疫情對她影響不算大？「疫情的發生，讓我們會更珍惜當下，因為過去的事情就過去了，未來的事你不會知道。當下的快樂、幸福都是你所擁有的，不管有沒有疫情發生，都要好好的享受人生、活在當下。」認為唯有聆聽自己的聲音，對自己才是最大的幫助，「記得！生活總是會不斷地帶給你靈感，張開雙臂去迎接它、感受它，順著它去走，聽起來也許有點玄，但肯定會活出不一樣的自己。」

許瑋甯每次作品都投入大量時間，每個角色中都能看見她的靈魂在裡面。（潮旅Ciao提供）

許瑋甯享受人生、活在當下。（潮旅Ciao提供）

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