不滿永久屋居住權益問題，背負十字架的73歲長老盧啟村13日上午赴屏東縣政府陳情抗議時，竟拿出預藏汽油往身上澆淋、點火，準備死諫，屏縣府強調，縣府與中央都有聽到永久屋部落的心聲，已經逐步在處理，但危害公共安全的超大型違建，仍然必須處理。

屏縣府原民處長顏成仁表示，這次預定拆除的2棟違建，位於禮納里永久屋山坡地的公有土地上，是緊鄰住屋興建的3層樓鋼構建築，除是密閉空間且量體過大，建築又有對外營業的商業行為，明顯有危害公共安全之虞。

這2戶超大型違建於2019年4月18日由鄉公所查報，按行政程序於同年9月30日通知違建者於1個月內補辦建照，因逾期未補照，半年已連續寄送4次拆除通知。

縣府原訂今年6月30日就要進行拆除，但屋主、也是霧台鄉民代表李金龍當場簽署「違章建物自行拆除切結書」，承諾在8月31日前自行完成全部拆除，不過時間到時仍未履行承諾，因此才訂這月15前往強制拆除。

(中時 )