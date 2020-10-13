台中可說是許多美食的發源地，同時許多在台中設點的餐廳，外觀與裝潢也都相當氣派；不過仔細找找，在台中也有許多小而美的特色咖啡廳，下面介紹的這五家，真的可說是好好吃、好好拍，大家趕快先收進口袋裡，改天揪朋友一起去坐坐吧。

#侘寂

台中新開幕的手工甜點店，純白色系搭配簡單線條的設計，整體也多了一種設計感。小洋房的設計，院子裡還有幾顆樹，向來陽光普照的台中，陽光穿過枝葉縫隙灑下，多了一份愜意感。

在 Instagram 查看這則貼文 台中美食☻ Wu是巫婆ㄉ巫꒪ꇴ꒪🥑（@07vanessa18）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 6:30 張貼

》店家資訊

侘寂Patisserie

地址：台中市西區存中街163號

電話：(04) 2371-1163

時間：13：00 ~ 17：00 (週二公休)

#米索咖啡

在 Instagram 查看這則貼文 👦🏻致穎/1997 台中美食 台中咖啡廳（@zhiyingqq）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 上午 6:37 張貼

今年9月開幕的米索咖啡，在IG上已有不小的討論；店面空間並不大，主要提供外帶的服務。店內除了咖啡，也有一些輕食可以選擇。

》店家資訊

米索咖啡

地址：台中市北區錦平街6號1F

電話：0988-895-211

時間：10：00 ~ 18：00 (週一、週二公休)

# MITAKA 3e CAFE

在 Instagram 查看這則貼文 糖 🍬Tiana（@yu_chen.1120）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 5:52 張貼

此外也是台中非常有名的情觀餐廳。店外入口處設有龍貓站牌，傍晚時分當一旁的燈漸漸打開，現場的氣氛與景色果然讓人驚艷。

》店家資訊

MITAKA 3e CAFÉ

地址：台中市沙鹿區東晉東路731號

電話：04-2631-8578

時間：週二至週五 17：00 ~ 00：00 / 週六、週日 16：00 ~ 00：00

#告白咖啡

在 Instagram 查看這則貼文 Pënnÿ 💬（@x130613）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 下午 11:56 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 cafeopium（@cafeopium）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 上午 4:47 張貼

來到這裡，真的彷彿一秒到韓國！全白色系的白牆、店門外的長椅，連店名都是韓文，在晴多雨少，陽光充足的台中，這裡算是個偽出的好地方。

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告白咖啡 고백카페

地址：台中市豐原區豐科路975號

電話：10：00~19：30

時間：10：00 ~ 19：00 (週二、週三公休)

# 8豆珈琲

在 Instagram 查看這則貼文 ®ôBě©Çæ 肉肉揪謀迎｜美食景點（@robecca_foodie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 10 日 上午 6:56 張貼

對於喜歡在咖啡廳耗上一下午的人來說，不限時和有插座的店家實在讓人覺得揪甘心！從彰化搬家至台中，店內的座位並不多，再加上不限時，去晚了可能就沒地方坐囉。

》店家資訊

地址：台中市西區五權西六街93號

電話：09：00 ~ 19：30

時間：09：00 ~ 19：00 (週三公休)

(中時新聞網)