台中可說是許多美食的發源地，同時許多在台中設點的餐廳，外觀與裝潢也都相當氣派；不過仔細找找，在台中也有許多小而美的特色咖啡廳，下面介紹的這五家，真的可說是好好吃、好好拍，大家趕快先收進口袋裡，改天揪朋友一起去坐坐吧。
#侘寂
台中新開幕的手工甜點店，純白色系搭配簡單線條的設計，整體也多了一種設計感。小洋房的設計，院子裡還有幾顆樹，向來陽光普照的台中，陽光穿過枝葉縫隙灑下，多了一份愜意感。
》店家資訊
侘寂Patisserie
地址：台中市西區存中街163號
電話：(04) 2371-1163
時間：13：00 ~ 17：00 (週二公休)
#米索咖啡
今年9月開幕的米索咖啡，在IG上已有不小的討論；店面空間並不大，主要提供外帶的服務。店內除了咖啡，也有一些輕食可以選擇。
》店家資訊
米索咖啡
地址：台中市北區錦平街6號1F
電話：0988-895-211
時間：10：00 ~ 18：00 (週一、週二公休)
# MITAKA 3e CAFE
此外也是台中非常有名的情觀餐廳。店外入口處設有龍貓站牌，傍晚時分當一旁的燈漸漸打開，現場的氣氛與景色果然讓人驚艷。
》店家資訊
MITAKA 3e CAFÉ
地址：台中市沙鹿區東晉東路731號
電話：04-2631-8578
時間：週二至週五 17：00 ~ 00：00 / 週六、週日 16：00 ~ 00：00
#告白咖啡
來到這裡，真的彷彿一秒到韓國！全白色系的白牆、店門外的長椅，連店名都是韓文，在晴多雨少，陽光充足的台中，這裡算是個偽出的好地方。
》店家資訊
告白咖啡 고백카페
地址：台中市豐原區豐科路975號
電話：10：00~19：30
時間：10：00 ~ 19：00 (週二、週三公休)
# 8豆珈琲
對於喜歡在咖啡廳耗上一下午的人來說，不限時和有插座的店家實在讓人覺得揪甘心！從彰化搬家至台中，店內的座位並不多，再加上不限時，去晚了可能就沒地方坐囉。
》店家資訊
地址：台中市西區五權西六街93號
電話：09：00 ~ 19：30
時間：09：00 ~ 19：00 (週三公休)
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。