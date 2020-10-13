她們帶上面具，藉由角色的交替、轉換，去理解彼此生命的經驗，成為彼此的參照。（吳建輝設）

誠正中學彰化分校的「逆風計畫戲劇工作坊」，以培養戲劇藝術教育聞名，每年推出的劇碼都深受好評，2020推出全新《那個她，那個我》，13日在誠正中學禮堂演出，18名曾迷失自我的少女，用精湛的肢體語言，訴說著自己對愛與被愛的渴望，情感流露，讓現場的家長與老師看得都相當感動。

台灣過去犯法的青少年，都需進到少年矯正機構，其最大目的在於感化教育，但接連傳出不人道的管理方式，甚至是剝奪孩子的受教權等，讓社會逐漸重視感化教育的重要性，台灣少年矯正機構也因此轉型，蛻變成現在的誠正中學，除落實基礎教育外，也發展學生潛能，培養不同興趣。

差事劇團藝術總監鍾喬表示，從戲劇教育的過程中，用愛與溝通慢慢去感化她們，最後都能投入其中，去享受它，熱愛它。（吳建輝攝）

現場除了學生與學生家長之外，還有各地方法院法官、觀護人等，一同見證這群少女，努力蛻變，演繹展現自己。（吳建輝攝）

負責指導的差事劇團藝術總監鍾喬表示，2018年開始差事劇團進到誠正中學彰化分校，用戲劇來教育逆風少女，她們並非魁儡，隨便找個劇本演演戲，我們從零開始，從身體訓練、自我探索、故事採集、劇本發想一直到排練、演出，都是由這18名同學獨立完成，老師僅負責引導。

鍾喬說，教導這群逆風少女，首先要取得信任，因為他們長期處在一個沒有安全感的環境，不管是家庭因素，或結交到所謂的壞朋友，因而對人產生不信任感，從戲劇教育的過程中，用愛與溝通慢慢去感化她們，最後都能投入其中，去享受它，熱愛它。

「演完才肯走」訓導科導師蔡香綿說，有同學可能因矯正期程不同，可以提前離開學校到外重新人生，但有許多同學都會向觀護人或法官請求，希望能演完再離開，因為與同儕努力這麼久，不想半途而廢，這點讓她相當感動。

誠正中學彰化分校校長饒雅旗說，知識學習不是唯一選項，除了課本上的知識與基本技能，透過發展不同的藝術教育，培養孩子正瘸的品格教育及價值觀的導正，讓孩子充分體會到我們的愛；而將來孩子在踏入社會，更需要社會充分的包容與接納，讓孩子們更有機會能展翅高飛，迎向新的人生。

(中時 )