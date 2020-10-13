大陸微博日前流傳1部婚禮影片，新娘開心的與新郎走上紅地毯，突然新娘身旁的伴娘當著眾多賓客面前，直接飛奔上前強吻新郎，新娘當場錯愕不已，在場所有賓客也被眼前的一幕，嚇得目瞪口呆，有人竊竊私語：「新郎與伴娘的關係不單純」。所幸當天主持人臨危不亂，趕緊美言數句化解尷尬場面。

超正新娘透露伴娘與新婚丈夫，表示其實是私甚篤的哥兒們。（圖／翻攝自微博）

另一半被婚禮中被伴娘「橫刀奪愛」，新娘13日親上火線滅火，他出面表示：「伴娘與新郎私下是麻吉，平時以哥兒們相稱，「她已經覺得當天行為不妥，有自我反省了」。

網友看完新娘的澄清，語帶玄機留言「遲早被綠」、「哥兒們呢，真是綠得清新」、「我會一巴掌就扇過去（當場！）」、「愛是一道光，綠到你發慌」。

這起「伴娘強吻新郎」奇聞發生在大陸河南省商丘市，當時這對新人正走上紅地毯時，現場賓客都熱烈為兩人祝福，不料新娘身旁的伴娘，不知是否看到新郎過於帥氣，竟然毫無預警衝上前，強硬給新郎來個深吻，令新娘錯愕不已的傻在原地，在場來賓突然一陣鴉雀無聲，男方的親友深怕婚禮結束後，新郎會小命不保，被大卸八塊。

影片流出後網友紛紛回應「防小人竟還要防閨蜜」、「伴娘很危險還會覬覦別人老公」、「伴娘小三」。也有網友說，「自己的伴娘，沒想到是啄木鳥」、「伴娘是不是也想婚了」、「伴娘表示，我得不到的，別人也別想得到」。

儘管新娘13日出面澄清伴娘與老公的關係，但婚禮上的那一幕，仍難以改變部分網友的想法，仍認為新娘早晚會被綠。

(中時新聞網)