兩岸關係緊張，台北市議員徐巧芯多次談及兵役問題，對於國防部教召政策改變，澄清召訓年限非延長至15年，考慮「直接取消年限」，她表示，這種朝令夕改已經批評過，實在無力再談，但也說出「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的實質問題。

徐巧芯在臉書直言，「早入伍的人受到的影響是最大的，特別是志願役軍人」，這個影響造成的不公平，是當18歲隔年早早選擇報效國家，會被放在後備的名單當中越久，以義務役來說一直到36歲，志願役基層則是一直到45歲，且若取消「召訓四次為限」影響更大，就不只是被放在名單中湊數了，越早當兵還可能教召次數越多。

徐巧芯說，這種方式聽起來很不錯，大家可以回營多訓練幾次沒什麼不好，但實際上可能讓役男「不想那麼早當兵」，導致拖延兵役的情事更多，這樣對於我國戰力是增是減，答案很清楚。

另外，徐巧芯也指出，政策本質與募兵制相違背，過去訂定「退伍後八年不得再召訓」，是想讓退伍軍人能回到社會工作，當國防部把召訓時間延長與退役時間相同，這些志願役得被列管到4、50歲，這對退伍後就業有幫助嗎？在調整此政策前，國防部並沒有給予我國軍人退伍後更優的保障。

徐巧芯認為，這個調整顯然是降低募兵制對年輕人的吸引力，但也奇怪，民進黨政府說一定要推募兵制不可，這樣才能找到精兵，那怎麼又給年輕人設了更多門檻？卻沒有同比例提升誘因？

徐巧芯點出這個「不成熟」的政策關鍵，除了延長年限之外，有沒有廢除本來的次數限制？如果沒有，那就是國防部想要美化後備數字而已；如果有，會造成的影響相當大，應要更清楚、嚴肅的說明政策內容，並思考好完整配套措施，而不只是教召時的金額增加一點點這種沒用的方案。

再談兵役問題。 昨天先簡單談了一下國防部教召政策改變的問題，下午國防部竟然再度發布新聞稿澄清政策「不是延長15年」，而是「考慮直接取消年限」。這種朝令夕改昨天已經批評過，實在無力再談，今天我們來說說「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的實質問題。 一... 由徐巧芯發佈於 2020年10月12日 星期一

(中時新聞網)