去年兒少性侵案件佔比高達六成五，為瞭解現行兒少性侵害防治機制與執行成效的落差，監察院推派監委紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華，將透過訪談、履勘等方式，進行通案性案件調查研究，今天還發起「兒少性侵害防治問卷調查」，歡迎各界在明年4月30前踴躍發表意見。

監委表示，「兒童權利公約施行法」於2014年11月20日正式施行，使聯合國兒童權利公約（Convention on the Rights of the Child）具有國內法律的效力，然而，近年來，兒少於學校或安置機構發生性侵害案件頻傳。

據統計資料顯示，去年性侵害案件通報件數共9183件，被害人合計8160人，其中兒少被害人高達5272人，佔64.6％，在國中小學及高中（職）就學階段被害佔多數，且發生在機構的性侵案件有逐年增加的趨勢。

監委說，此外，我國已訂立性侵害犯罪防治法、兒童及少年福利與權益保障法、性別平等教育法及身心障礙者權益保障法等相關法令，且行之多年，也建置相關防範措施，但兒少性侵害防治機制與執行效的落差為何？實有深入了解的必要。

因此，監察院推派紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華辦理109年下半年「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」，進行通案性案件調查研究，並設置「兒少性侵害防治問卷調查」，廣泛蒐集各界意見。

此研究案將為期1年，針對監察院歷年來調查17件重大兒少性侵害案件詳予分析，找出結構性因素及案件相互間的關聯性，透過訪談、履勘、座談及焦點團體等方式，發現學校及機構處理兒少性侵害的文化及所遭遇的困難。

監委說，將進一步檢討政策執行情形，發掘處理機制的缺失、文化潛藏因素，並就發現的問題，提供具體建議。

(中時 )