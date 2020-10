去年兒少性侵案件佔比高達六成五,為瞭解現行兒少性侵害防治機制與執行成效的落差,監察院推派監委紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華,將透過訪談、履勘等方式,進行通案性案件調查研究,今天還發起「兒少性侵害防治問卷調查」,歡迎各界在明年4月30前踴躍發表意見。

監委表示,「兒童權利公約施行法」於2014年11月20日正式施行,使聯合國兒童權利公約(Convention on the Rights of the Child)具有國內法律的效力,然而,近年來,兒少於學校或安置機構發生性侵害案件頻傳。

據統計資料顯示,去年性侵害案件通報件數共9183件,被害人合計8160人,其中兒少被害人高達5272人,佔64.6%,在國中小學及高中(職)就學階段被害佔多數,且發生在機構的性侵案件有逐年增加的趨勢。

監委說,此外,我國已訂立性侵害犯罪防治法、兒童及少年福利與權益保障法、性別平等教育法及身心障礙者權益保障法等相關法令,且行之多年,也建置相關防範措施,但兒少性侵害防治機制與執行效的落差為何?實有深入了解的必要。

因此,監察院推派紀惠容、王美玉、張菊芳、葉大華辦理109年下半年「政府對防範兒少性侵案件執行成效之探討」,進行通案性案件調查研究,並設置「兒少性侵害防治問卷調查」,廣泛蒐集各界意見。

此研究案將為期1年,針對監察院歷年來調查17件重大兒少性侵害案件詳予分析,找出結構性因素及案件相互間的關聯性,透過訪談、履勘、座談及焦點團體等方式,發現學校及機構處理兒少性侵害的文化及所遭遇的困難。

監委說,將進一步檢討政策執行情形,發掘處理機制的缺失、文化潛藏因素,並就發現的問題,提供具體建議。

(中時 )